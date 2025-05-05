Эксперт рассказала, чем может быть опасна детская видеоняня

Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, стали легкой добычей для киберпреступников. Последствия могут быть крайне неприятными: от вторжения в частную жизнь до шантажа и психологического давления на родителей и детей, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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«Основная проблема заключается в том, что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств. Чаще всего взлом происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Комбинации вроде «admin/admin» или «1234» злоумышленники проверяют первыми, и зачастую этого бывает достаточно для получения доступа. Другая распространенная уязвимость — устаревшее программное обеспечение. Многие недорогие модели камер, особенно от малоизвестных производителей, содержат ошибки в прошивке, которыми успешно пользуются хакеры. Не менее рискованно подключать устройства к слабо защищенным Wi-Fi сетям, особенно если используется устаревший стандарт шифрования WEP или простой пароль», — объяснила она.

Особую опасность представляют фишинговые атаки, когда пользователей обманом заставляют установить поддельное приложение для управления камерой или перейти по вредоносной ссылке. Некоторые недобросовестные производители хранят видеозаписи в ненадежных облачных хранилищах, что также может привести к утечке конфиденциальных данных.

«Обнаружить взлом можно по некоторым признакам. Обратите внимание на необъяснимые движения камеры (если она поворотная), странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов. Еще один тревожный сигнал — резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере. Если приложение для управления камерой начало работать нестабильно или вы заметили несанкционированные изменения настроек — это тоже может указывать на взлом. Некоторые продвинутые пользователи проверяют журналы подключений в роутере или используют сетевые сканеры для обнаружения подозрительной активности», — сказала эксперт.

Защититься от таких угроз можно достаточно простыми способами.