Как помочь ребенку полюбить школу

Большое исследование, проведенное Кембриджским университетом, показало: родителям в среднем требуется около года, чтобы настроиться на то, как их ребенок воспринимает школу. Эти данные легли в основу новой иллюстрированной книги, цель которой — помочь семьям лучше понимать переживания ребенка в первый учебный год. Результаты были опубликованы в Developmental Psychology.

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В проекте «Готов или нет», проведенном профессором Клэр Хьюз, участвовали более 200 детей из 100 начальных школ. В возрасте 4–5 лет (подготовительная группа) и 5–6 лет (первый класс) дети проходили тесты и опросники — в том числе в форме эмодзи — о своих эмоциях на уроках, переменах и в игровой зоне. Родители тоже делились мнением о настроении и благополучии ребенка.

Главный вывод: родители часто переоценивают, насколько их дети счастливы в классе, и недооценивают, насколько им хорошо на перемене. Более того, мнение родителей о ребенке в первом классе чаще совпадало с тем, что сам ребенок говорил годом ранее — а не сейчас.

«Мы обнаружили явный и большой разрыв между тем, что, по мнению родителей, их дети чувствуют в первый год обучения в школе, и тем, что дети на самом деле думают о школе», — объясняет профессор Клэр Хьюз, заместитель директора Кембриджского центра исследований детей, подростков и семей.

Одной из причин таких искаженных оценок, по словам ученых, может быть то, что дети рассказывают о школе только тогда, когда пережили что-то неприятное — создавая у родителей «обманчивое впечатление».

Чтобы устранить этот разрыв, команда Кембриджа вместе с писательницей Анитой Леманн и художницей Карин Эклунд выпустила книгу «Как я отношусь к своей школе». В ней рассказывается день четырех разных детей — с моментами радости и трудностей, от прибытия к воротам до совместных игр и небольших ссор. В тексте встроены подсказки для обсуждения: они помогают детям осмысленно рассказать о своем дне, а родителям — лучше понять, как он прошел.

«Мы хотим нормализовать разницу. У детей бывают взлеты и падения в течение дня по многим причинам», — говорит Хьюз. «Иногда к грусти ребенка относятся слишком серьезно, будто ее нужно сразу лечить, хотя на самом деле — пройти школьный день для ребенка уже само по себе непросто, и небольшие трудности в этом процессе вполне нормальны».

Исследование также показало: между подготовительным и первым классом благополучие детей в среднем снижается. Учитывая, что в подготовительной группе упор делается на игру, а в первом классе уже начинаются формальные требования по чтению и письму, это не удивительно, считают психологи.

Важно, что высокое благополучие в подготовительном классе предсказывало более высокую самооценку и уверенность в своих учебных навыках в первом классе. А дети, которым нравилось ходить в школу в шесть лет, чаще добиваются лучших результатов на экзаменах в 16 лет.