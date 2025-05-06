Эксперт разъяснил, за что могут аннулировать результаты ЕГЭ

Аннулирование результатов ЕГЭ — это серьёзное испытание для выпускников, которое может стать настоящим ударом по их планам на будущее. Потеря возможности поступить в вуз из-за аннулированных баллов провоцирует стресс, разочарование и даже отчаяние. Причины для отмены могут быть разнообразными: от нарушений дисциплины до использования запрещённых предметов во время экзамена. Эксперт по вопросам ЕГЭ, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал изданию REGIONS, как избежать аннулирования результатов и что делать, если такая неприятность всё же случилась.

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По словам Хасавова, чаще всего результаты аннулируют за серьёзные нарушения. Списывание, использование мобильных телефонов, наушников или других электронных устройств, а также попытки общения с другими участниками экзамена могут стать основанием для отмены баллов.

Равно как и пронос в аудиторию запрещённых предметов, таких как смартфоны, наушники или черновики, может привести к аннулированию результатов. Также не стоит фотографировать экзаменационные материалы и пытаться передать их третьим лицам — за это тоже могут лишить баллов.

Ещё одно важное правило — не покидать аудиторию без разрешения. Попытки выйти из класса без сопровождения могут стать причиной аннулирования результатов.

Эксперт также предупредил о возможных последствиях, если кто-то попытается сдать экзамен вместо другого человека. Такие действия могут привести к разбирательствам с участием правоохранительных органов, а результаты экзамена всё так же будут аннулированы.

Результаты ЕГЭ могут быть отменены в любой момент, даже если выпускник уже поступил в университет. Если комиссия обнаружит нарушения на записях с камер наблюдения, результаты могут быть аннулированы, что приведёт к отчислению из вуза.

Записи с экзаменов хранятся до 1 апреля следующего года. Если учащийся считает, что результаты были аннулированы несправедливо, он имеет право подать апелляцию.

Для подачи апелляции нужно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов направить заявление в комиссию по вопросам ЕГЭ или в соответствующий орган. Форму для апелляции можно получить у ответственного секретаря. Апелляцию нужно составить в двух экземплярах и отправить по указанным адресам. Рассмотрение апелляции занимает до пяти рабочих дней, и заявитель может присутствовать на процессе.

В некоторых случаях, если нарушения были особенно вопиющими, можно обратиться в суд. Истец может быть законный представитель, если выпускнику ещё нет 18 лет. Иск подаётся в районный суд, и рассмотрение дела занимает не более двух месяцев со дня подачи.

Ранее детский психолог Меседу Булач поделилась важными советами для родителей, чьи дети не сдали выпускной экзамен. Она подчеркнула, что в такой ситуации родителям следует избегать ругани и стыда, вместо этого нужно поддержать ребёнка и помочь ему справиться с эмоциями.