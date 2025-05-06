ВЦИОМ сообщил, как россияне относятся к нагрузке детей в школе

Около половины (45%) граждан России придерживаются мнения, что нагрузка на детей в школе на сегодняшний день чрезмерна. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

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«Что касается учебной нагрузки, то среди россиян по-прежнему доминирует мнение, что дети в школах перегружены - так считает чуть меньше половины опрошенных. Около трети называют нагрузку оптимальной, а каждый пятый утверждает, что она недостаточна; при этом о дефиците нагрузки сегодня говорят чуть ли не вдвое чаще, чем 25 лет назад, тогда как умеренные оценки за четверть века изменений не претерпели», — говорится в исследовании.

Отмечается, что респонденты оценивают уровень подготовки выпускников школ к будущей профессиональной деятельности преимущественно как средний и низкий.

Согласно результатам опроса, связь между усердной учебой в школе и будущими карьерными достижениями становится для россиян все менее очевидной. Однако большинство родителей все же убеждены, что успеваемость детей в школе в будущем положительно повлияет на их карьерный рост (83%, минус 5 п.п. за 20 лет).

«Представленные данные также демонстрируют поколенческие различия в оценке влияния школьной успеваемости на будущую карьеру: чем старше респондент, тем сильнее ощущается связь между оценками в школе и профессиональными достижениями в будущем», — уточняется в материале.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 20 апреля 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.