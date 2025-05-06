Опрос показал, что ждут родители от школьного воспитания

Почти половина (45%) россиян от современной школы ждет прежде всего воспитания культурных и образованных людей. Таков один из основных итогов опроса ВЦИОМ.

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При этом 41% родителей оценивают уровень подготовки выпускников школ к трудовой деятельности как средний, 40% - как низкий, и лишь 9% - как высокий.

Согласно полученным данным, уровень подготовки выпускников школ к будущей профессиональной деятельности, по мнению родителей, оставляет желать лучшего. И социологи полагают, что влияние хорошей успеваемости в школе на карьеру видится россиянам все менее очевидным.

Сегодняшние родители реже, чем раньше, усматривают связь между успеваемостью школьников и их будущей карьерой. В связи с этим от школы все чаще ждут воспитания не столько знающих, сколько критически мыслящих людей, способных брать на себя ответственность за собственную жизнь.