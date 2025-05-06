Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ

Глава Рособрнадзора 19 мая ответит в прямом эфире на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ
Основной период ЕГЭ начнется уже 23 мая - с экзаменов по истории, химии и литературе, ОГЭ для девятиклассников стартует 21 мая.
А 19 мая, в преддверии дней "икс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев проведет горячую линию, где ответит на самые острые и волнующие вопросы.
Трансляция будет идти в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте".
Начало 19 мая в 9.30 по московскому времени.
О чем расскажут?
- правила проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году;
- особенности сдачи экзаменов для разных категорий участников;
- содержание экзаменационных материалов;
- как будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ выпускники из новых и приграничных регионов;
- все о пересдачах ЕГЭ;
- кто и как может подать апелляцию.
Также можно задавать и свои вопросы - уже сейчас:
- по электронной почте: ege2025@obrnadzor.gov.ru
- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте"