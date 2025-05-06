Глава Рособрнадзора 19 мая ответит в прямом эфире на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ

Российская Газета

Основной период ЕГЭ начнется уже 23 мая - с экзаменов по истории, химии и литературе, ОГЭ для девятиклассников стартует 21 мая.

Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ
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А 19 мая, в преддверии дней "икс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев проведет горячую линию, где ответит на самые острые и волнующие вопросы.

Трансляция будет идти в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

Начало 19 мая в 9.30 по московскому времени.

О чем расскажут?

  • правила проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году;
  • особенности сдачи экзаменов для разных категорий участников;
  • содержание экзаменационных материалов;
  • как будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ выпускники из новых и приграничных регионов;
  • все о пересдачах ЕГЭ;
  • кто и как может подать апелляцию.

Также можно задавать и свои вопросы - уже сейчас:

Дети
Анзор Музаев
Рособрнадзор