Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ и ОГЭ

Основной период ЕГЭ начнется уже 23 мая - с экзаменов по истории, химии и литературе, ОГЭ для девятиклассников стартует 21 мая.

© Российская Газета

А 19 мая, в преддверии дней "икс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев проведет горячую линию, где ответит на самые острые и волнующие вопросы.

Трансляция будет идти в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте".

Начало 19 мая в 9.30 по московскому времени.

О чем расскажут?

правила проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году;

особенности сдачи экзаменов для разных категорий участников;

содержание экзаменационных материалов;

как будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ выпускники из новых и приграничных регионов;

все о пересдачах ЕГЭ;

кто и как может подать апелляцию.

Также можно задавать и свои вопросы - уже сейчас: