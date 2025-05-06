В МГУ объяснили отказ молодежи работать по специальности после колледжа

По окончании учебного заведения они выбирают варианты быстрого заработка.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова.

«Поступление в колледж ещё не гарантирует нам работу по полученной специальности. Одна из проблем, с которой мы сейчас столкнулись, — это ещё ментальность молодого поколения, которое воспитано в духе гедонизма. Должна быть любимая работа, ты должен получать от неё удовольствие, — выбирай то, что тебе нравится, не делай то, что тебе не нравится, не получается, значит, не твоё. Есть такие настроения у молодых людей, что выбирать надо то, что позволит тебе вести довольно спокойную, ненапряжённую и в то же время обеспеченную жизнь. Отсюда и возникают истории с подработками, которые дают довольно быстрый доход, не требуя серьёзной отдачи, не связывая себя жёстким графиком и так далее».

Согласно информации рекрутингового сервиса HeadHunter, выпускники колледжей редко работают по полученной специальности и чаще всего идут в водители и менеджеры по продажам. Выводы сделаны после анализа 3,3 млн резюме кандидатов со средним специальным образованием, которые были активны с 1 января по 23 апреля.