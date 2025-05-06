Исследователи оценили вред от физических наказаний детей в бедных странах

Физические наказания детей в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД) приводят исключительно к негативным последствиям, включая ухудшение здоровья, снижение успеваемости и нарушение социально-эмоционального развития. Таковы выводы нового анализа, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour, и они совпадают с результатами исследований, проведенных в более богатых странах.

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В 2006 году Генеральный секретарь ООН призвал запретить телесные наказания — акты физического воздействия, причиняющие боль, такие как шлепки, тряска и порка — в отношении детей. Этому призыву в той или иной мере последовали 65 стран — преимущественно государства с высоким уровнем дохода (валовой национальный доход не менее 14 000 долларов на душу населения).

«Некоторые ученые предполагали, что физические наказания могут иметь разный эффект в странах, где они более распространены или социально приемлемы — точка зрения, известная как гипотеза культурной нормативности. Однако отсутствие данных из стран с низким и средним уровнем дохода затрудняло полное понимание баланса между универсальным и контекстно-зависимым вредом физических наказаний в детстве», — говорит доцент Хорхе Куартас с кафедры прикладной психологии в Школе культуры, образования и человеческого развития Стейнхардта при Нью-Йоркском университете.

Были проанализированы 195 исследований телесных наказаний, опубликованных с 2002 по 2024 год. Они охватили 92 СНСД и рассмотрели 19 последствий, связанных с отношениями между детьми и родителями, психическим и физическим здоровьем, агрессивным поведением, отношением к насилию, употреблением психоактивных веществ, интеллектуальными и социально-эмоциональными навыками, сном и т. д.

В 16 из 19 изученных аспектов физические наказания принесли сугубо отрицательные результаты: ухудшение детско-родительских отношений, подверженность насилию и склонность к его осуществлению (в том числе во взрослом возрасте), одобрение насилия, проблемы с физическим здоровьем, психические расстройства, употребление психоактивных веществ, плохая успеваемость, нарушение языковых навыков, снижение исполнительных функций, ухудшение социально-эмоциональных навыков, общие поведенческие проблемы (депрессия, замкнутость, разрушительные действия), задержка раннего развития и ухудшение качества сна.

Влияние на когнитивные и моторные навыки, а также на вероятность вовлечения в детский труд не выявлено. Примечательно, что исследование не обнаружило ни одного положительного эффекта, связанного с телесными наказаниями.