Психолог сообщил, что нужно избегать при общении с подростком

При общении с подростком нужно избегать нравоучений, заявила практикующий психолог Лидия Антонович.

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В разговоре с «Радио 1» она отметила, что помочь подростку и родителю сохранить доверительные отношения — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон.

По её словам, важно активно слушать подростка без критики, давая ему высказаться и показывая понимание его позиции. Также стоит задавать открытые вопросы, которые стимулируют развёрнутый ответ вместо простых «да» или «нет».

Кроме того, специалист призвала избегать нравоучений, которые подростки воспринимают негативно, а вместо этого обсуждать ситуации и делиться опытом. Важно признавать реальность чувств подростка независимо от его поведения и уважать его личное пространство, соблюдая баланс между конфиденциальностью и безопасностью.

«Если отношения стали слишком напряжёнными, не стесняйтесь обратиться к семейному психологу или психотерапевту. Специалист поможет вам научиться общаться и разрешать конфликты конструктивно», — подчеркнула психолог.

Ранее психолог Майя Голубева заявила, что подростковый кризис является нормальным этапом в жизни ребёнка, который помогает ему стать самостоятельным и независимым.