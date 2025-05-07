Стало известно, как тревожные подростки иначе используют соцсети

Новое исследование Кембриджского университета показало, что подростки с психическими расстройствами — такими как тревожность и депрессия — используют социальные сети иначе: они проводят больше времени онлайн, чаще сравнивают себя с другими и сильнее реагируют на лайки и комментарии. Это первое масштабное исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, с клиническими диагнозами, подчеркивающее связь между психикой и соцсетями.

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Исследователи из Отдела когнитивных и мозговых наук Кембриджа проанализировали данные 3340 британских подростков 11–19 лет. Уникальность исследования — в использовании клинических оценок: диагнозы ставили профессионалы, опрашивая подростков, их родителей и учителей. Это позволило точно сравнить поведение в соцсетях у подростков с психическими расстройствами и без них.

Что обнаружили?

Подростки с любыми психическими расстройствами тратят на соцсети на 50 минут больше в день, чем их здоровые сверстники.

Те, у кого интернализированные расстройства (тревожность, депрессия, ПТСР), чаще сталкиваются с проблемами:

социальное сравнение (ощущение, что другие лучше) встречается у 48% таких подростков против 24% здоровых.

перепады настроения из-за лайков и комментариев — у 28% против 13%.

они реже контролируют время в соцсетях и чаще скрывают свои эмоции онлайн.

Подростки с экстернализированными расстройствами (СДВГ, расстройства поведения) показали меньше отличий — кроме увеличенного времени онлайн.

Все подростки с психическими расстройствами недовольны числом друзей в сети.

«Дружба имеет решающее значение в подростковом возрасте», — говорит Луиза Фасси, ведущий автор.

Почему это важно?

Исследование показывает, что соцсети воспринимаются подростками с тревожностью и депрессией иначе.

«Психические расстройства формируют способ взаимодействия с платформами, или соцсети усиливают симптомы. Мы не знаем, что первично», — поясняет Фасси.

Это как замкнутый круг: тревожный подросток сравнивает себя с «идеальными» профилями — и это усиливает неуверенность или реагирует на негативный комментарий слишком сильно, переживая и нервничая, усугубляя свое состояние.

«Некоторые различия отражают офлайн-опыт. Социальное сравнение — часть жизни этих подростков, и оно переходит в онлайн. Например, лайки в соцсетях действуют как "оценка" популярности, усиливая чувство отверженности у тех, кто уже борется с депрессией», — добавляет Фасси.

Проблемы с самоконтролем времени в соцсетях особенно выражены у тех, кто борется с внутренними конфликтами.

«Наши результаты дают важную информацию для клинической практики и разработки рекомендаций по раннему вмешательству», — говорит Эми Орбен, старший автор.

Ученые призывают изучать, как конкретный контент (например, посты о внешности) влияет на подростков с разными расстройствами, включая пищевые нарушения.