Психолог объяснил, чем опасен культ ребенка в семье

Слоган «Всё лучшее – детям» приобрёл в современном мире небывалый размах. В сторону ребёнка оказался смещён не только центр тяжести отдельно взятых семей, но и всего общества. Оберегать детей – нормально, но как не скатиться от гиперзаботы к вседозволенности?

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В центре внимания

У Светы двое детей, и жизнь её семьи вращается вокруг их расписания. Помимо школы и детского сада есть футбол у старшего и гимнастика у младшей, а также всяческие развивашки и активности. Родители планируют свой досуг исключительно в соответствии с потребностями детей в развитии и отдыхе. Но дело не только в досуге.

«Через год сын оканчивает начальную школу, и мы подумываем о переезде поближе к школе, в которую мы хотим, чтобы он пошёл в пятый класс», – рассказывает Света.

Где хочет жить сама Света или её муж, для обоих не имеет значения. Собственно, спроси, как у неё дела, она начнёт рассказывать о делах своих детей, не о себе.

Помимо времени современные родители, конечно, не жалеют на детей и денег.

«Вчера Арсений закатил истерику, – жалуется знакомая мамочка на детской площадке. – Зубная фея принесла ему очередную тысячу рублей за выпавший зуб, и Арсений не знает, куда ему эту тысячу потратить, какую игрушку купить…»

Но главное, что стараются дать детям родители, – это психологический комфорт. А ребёнка сегодня нормально спрашивать о его желаниях, потребностях, предоставлять ему выбор. Современных детей не наказывают, на них не кричат, холят, лелеют, опасаются сказать им лишнее слово, чтобы случайно не нанести какую-нибудь психологическую травму, а их границы оберегаются настолько тщательно, что порой стираются границы других людей.

«Я ненавижу детские площадки. Это настоящее поле боя! – негодует знакомая. – Вот представь, мальчик лет четырёх сел на горку и ни в какую не хочет съезжать, сзади очередь из других детей, которые тоже хотят скатиться с горки. Что делает мама? Что-то там ему нашёптывает, уговаривает лилейным голоском, а вся детская площадка ждёт! И матери, конечно, на это наплевать, лишь бы её сыночке-корзиночке было комфортно. А я б на свою Аринку так бы рыкнула, она б живо с этой горки съехала!»

Однажды летом я наблюдала картину, как маленькая девочка бросала камни в уток, которые плавали в озере. Её мама только смотрела и умилялась.

Такой культ детей социологи называют детоцентризомом и считают, что ему сейчас подвержены не только отдельные современные семьи, но и в целом общество. Почему?

Старые-новые методы

Как показал опрос ВЦИОМ, проведённый летом 2022 года, воспитание детей в современной семье отличается от тех методов, которыми пользовались наши родители.

На первом месте среди методов воспитания, как и раньше, остаются устные – наставления, нравоучения, коими пользуются 76% опрошенных. Раньше на втором месте среди методов воспитания было наказание «углом», то сегодня – ограничение просмотра гаджетов. «Угол» используют 19% родителей, что в 1,6 раза реже по сравнению с тем, как воспитывали их.

А вот телесные наказания современные родители применяют намного реже. Шлепки и подзатыльники используют 13% родителей, что в 1,5 раза реже по сравнению с тем, как воспитывали их, а ремень – 7%, что в три раза реже. Молодые родители 18 – 24 лет заявили, что вообще не используют эти методы.

В целом можно говорить о том, что произошла гуманизация родительства. Это, по мнению детского психолога Ирины Нестояновой, следствие того, что родители столкнулись с индивидуальной ответственностью за воспитание своих детей. То есть если раньше существенную часть ответственности за то, какими вырастут дети, брало на себя государство, то сегодня родители решают, в какую школу пойдёт их ребёнок, какие кружки и секции он будет посещать и в каком количестве, сколько языков он будет знать и так далее и тому подобное.

Вместо установки «быть как все» появился запрос на индивидуальность, который щедро удовлетворяется появлением выбора. Вот только сделать этот выбор не всегда легко.

Трём из 10 матерей трудно находить время и силы на воспитание детей в целом.

Верные ценности

Современные родители тонут в потоке информации о том, что нужно детям, и в количестве предложений. Рынок детских услуг и товаров стремительно развивается, и сегодня шага нельзя ступить, чтобы не наткнуться на развивающий центр, игровую комнату, магазин игрушек или детской одежды.

Но ещё сложнее сориентироваться в методах воспитания детей. Прежние подходы публично осуждаются, а по поводу новых нет единого мнения. Как показал опрос, проведённый к Дню матери в прошлом году экспертами Ozon, 52% опрошенных матерей назвали самым трудным аспектом материнства установление правил и границ в воспитании ребёнка. По словам респонденток, им иногда сложно найти баланс между свободой и дисциплиной.

На втором месте оказалось поддержание психологического комфорта ребёнка. На третьем – мотивация к учёбе и дополнительному образованию.

«Само по себе большое внимание к личности ребёнка, к его потребностям и эмоциям говорит о повышении уровня гуманности. Но если при этом искажается естественная семейная и социальная иерархия, возникают проблемы и у детей, и у общества в целом, – отметила психолог Анна Митрофанова. – Ребёнок, поставленный в условия вседозволенности, растёт с мыслью, что мир вращается вокруг него. По мере взросления не формируются нужные механизмы саморегуляции, коммуникации, социализации и деятельности. Ребёнок растёт без чёткого понимания своего реального места в семье и мире и привыкает к тому, что все его желания сразу исполняются. Так формируется потребительское отношение к родителям, что в свою очередь влияет и на общество».

Эксперт предупреждает, что возникает опасность появления целого поколения, не привыкшего трудиться, проявлять терпение в достижении цели и учитывать важность и уникальность каждого человека, а не только себя.