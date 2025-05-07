Названы плюсы и минусы введения оценок за поведение в школах

Эксперимент с выставлением оценок за поведение в школах ряда российских регионов является «неоднозначным», потому что имеет свои плюсы и минусы. Об этом RuNews24.ru рассказала заместитель директора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина.

К плюсам она отнесла то, что нововведение поможет сформировать у учеников ответственность и дисциплину, а также создать позитивную атмосферу в классе. Однако это может привести к субъективности и несправедливости, потому что поведение не всегда отражает истинные способности школьника. Кроме того, оценки могут вызвать стресс и тревогу у детей.

«Важно разработать правильные критерии оценивания. При оценке поведения можно оценивать выполнение основных обязанностей школьника. Это старательное обучение, прилежное поведение, уважение к учителям, старшим, одноклассникам, активное участие в общественной жизни школы и общественно-полезном труде», — подчеркнула Савинкина.

В конце апреля сообщалось, что оценки за поведение с 1 сентября введут в Луганской народной республике (ЛНР), Чечне и Мордовии, а также в Новгородской, Ярославской и Тульской областях. К 1 июля будет составлен список школ, которые примут участие в эксперименте. Затем у этих образовательных учреждений будет месяц, чтобы разработать локальные нормативные правовые акты.