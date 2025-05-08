Эксперт ответил, возможно ли заменить репетиторов бесплатными курсами

Внесение законопроекта о том, чтобы заменить репетиторов бесплатными дополнительными занятиями — хорошая социальная идея. Согласно стратегии развития, будут созданы бесплатные дополнительные занятия, в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Цель инициативы — доступность качественного образования для каждого ребенка, независимо от места жительства, материального статуса семьи и других параметров. Но может ли эта инициатива быть реализована? В беседе с «Газетой.Ru» эту тему оценила Зарина Судоргина-Карлович, основатель студии обучения и контента «Вечерний Кафка» и курсов для школьников «Талантливый Тин».

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По словам эксперта, есть несколько причин, обусловленных повсеместной потребностью в дополнительных платных занятиях.

«Первая — школе не хватает времени на качественную подготовку. В 9 классе еще продолжаются занятия по программе, и по закону школа не обязана готовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ. На уроках педагог должен заниматься реализацией школьной программы. В чьем-то идеальном мире каждый успевающий ребенок априори подготовлен к сдаче экзамена, но суровая реальность в том, что за внимание школьника конкурируют такие монстры, как соцсети, досуг и, в конце- концов, предметы, профильные для будущей выбранной профессии», — объяснила она.

Есть еще закономерность: бесплатные и платные занятия по-разному воспринимаются ребенком. Даже бесплатные дополнительные занятия в школе не ценятся и ощущаются как навязанные. Платные же с репетитором ценятся больше: родители требуют результат за потраченные деньги. А в таком возрасте чувство ответственности не всегда на самом высоком уровне.

Вторая причина — школьная программа часто расходится с экзаменационными заданиями.

«Чиновники из проекта обещают, что Минпросвещения и Рособрнадзор работают над еще большим сближением школьных программ и экзаменационных вопросов Единого госэкзамена. Но к 11 классу многие забывают изученное минимум на 50%. Об этом знают репетиторы и мало кто из чиновников. Если по русскому языку самостоятельное изучение тем приемлемо, то как быть с литературой или обществознанием, где необходимы глубокие знания, которые сложно получить за полгода, и очная проверка письменных работ?» — отметила эксперт.

Поэтому, несмотря на преимущества бесплатного образования в плане доступности, помощь в лице репетиторов/курсов полностью отменить пока вряд ли получится из-за отсутствия индивидуального подхода и мотивационной поддержки и в условиях ОГЭ и ЕГЭ, уверена она.

«Однако одна из инициатив взаимодополнения, когда бесплатное и платное образование дополняют друг друга, формируя комплексный подход, кажется жизнеспособной. При условии, что бесплатные услуги по качеству смогут сравниться с частными уроками с их индивидуальным подходом, гибким графиком и ориентацией на результат. Тогда это будет выбор, а не вынужденная мера», — считает специалист.

С другой стороны: что есть результат образования? Это баллы за экзамен, добытые чудом или умом, или всесторонняя развитость, которая по разным причинам не всегда равна успеваемости в школе?