Эксперт рассказала, что должен уметь ребенок к десяти годам

Важно заблаговременно привить ему чувство ответственности.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Ответственность у человека начинает формироваться с 2,5-3 лет. Ответственность — это добровольное умение делать выбор и принимать последствия этого выбора. Она формируется при помощи умений выполнять определённые правила, умения ребёнка самоорганизовываться.

По правильному воспитанию ответственности в 7 лет ребёнок сам должен уже вспоминать, что должно быть у него с собой, когда он идёт в школу, осознавать, что чужого брать нельзя. Он должен при помощи, но уже выполнять домашние задания. К 10-12 годам ребёнок уже сам должен планировать своё время и убирать свою комнату».

Взрослых людей со сформированной психикой не отягощает чувство ответственности, отметила Соловьёва.

«Ответственность — это качество, которое воспитывается. То есть, если в детстве не создали базу, при которой сформировалась ответственность, то это можно изменить. Здоровый уровень ответственности для зрелого человека не в тягость. Ответственность — это признак зрелости и взрослости, абсолютного созревания. Человек берёт её на себя добровольно. Почему в здоровых отношениях всегда есть элементы ответственности, и мужчины и женщины берут на себя ответственность за эти отношения на себя. Если это тяжело, то психика в какой-то части своей не созрела».

Ранее Соловьёва дала совет рано приучать ребёнка к горшку ради формирования у него чувства ответственности.