Врач объяснила, как собрать аптечку в путешествие с ребенком

Впереди — майские праздники, во время которых многие отправятся со своими с детьми или на дачи, или в путешествия. А скоро начнется и сезон летних отпусков. Как правильно собрать аптечку?

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Начались вторые майские праздники, во время которых многие отправятся со своими с детьми или на дачи, или в путешествия. А скоро начнется и сезон летних отпусков. Как правильно собрать аптечку? Об этом рассказала главный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, профессор Нисо Одинаева.

Вот одно из важных правил: отправляясь в отпуск с ребенком, необходимо положить в аптечку препараты от аллергии, а так же средства от обезвоживания и жаропонижающее.

«Необходимы в поездке жаропонижающие и обезболивающие препараты в лекарственной форме по возрасту: свечи, сироп, таблетки. Положите в путевую аптечку термометр. Обязательны антигистаминные препараты, потому как аллергия может начаться внезапно. Спреи для носа: солевые растворы и сосудосуживающие капли по возрасту, назальный аспиратор для малышей. Кроме того, не забудьте взять с собой растворы для оральной регидратации при обезвоживании, сорбенты при отравлениях, противодиарейный и противорвотный препараты», — сказала Одинаева Агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, по словам эксперта, в поездке могут пригодиться мази от укусов насекомых, антисептики, бинты, пластыри, репелленты, и отдельный набор лекарств при наличии хронических заболеваний у ребенка.