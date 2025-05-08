Младенческая амнезия: какие люди помнят себя в годовалом возрасте

Подавляющее большинство взрослых людей не помнит себя в раннем возрасте. По мнению ученых, этот эволюционный механизм, называемый младенческой амнезией, предназначен для защиты нашей психики. Впрочем, есть и исключения — люди, которые помнят себя в годовалом возрасте.

Почему человек не помнит себя в раннем детстве

Для запоминания и нормальной работы памяти необходимо, чтобы работали разные отделы головного мозга. Причем функционировать они должны одновременно и по-разному. То есть, это целая система, большой слаженный механизм, который у младенцев еще не сформирован. Поэтому память о раннем детстве носит весьма смутный и обрывочный характер.

Зачастую она замещается ложными воспоминаниями, формируемыми в более позднем возрасте на основании рассказов близких, собственных умозаключений и впечатлений. Так что, даже если вы что-то помните о себе в возрасте 1-2 лет, скорее всего, эти воспоминания ложные. Впрочем, это вполне нормальная ситуация. Как считает психолог Елена Шепелева, таким образом работает «охранная» функция нашей психики, блокируя воспоминания о том возрасте, когда человек был слишком слаб и зависим от окружения.

Гипертемизия

Впрочем, как говорилось ранее, есть исключения. По разным подсчетам, это несколько десятков, но не более сотни людей во всем мире, которые в деталях помнят себя в возрасте до года и даже моложе. Некоторые, как утверждают, хранят даже дородовые воспоминания — о тех событиях, что произошли, когда они были еще в утробе матери. Множество таких история собрала психолог Элизабет Халлетт в книге «Истории нерожденной души: Тайна и прелесть жизни перед рождением».

В работе она анализирует феномен сверхпамяти и приводит немало доказательств его реальности. Правда, при этом носители не идентифицируются, что заставляет скептиков задавать вопросы. Халлетт утверждает, что почти все обладатели младенческой памяти упоминали о некоем Высшем Разуме, присутствие которого они начинали ощущать до или после рождения.

Несчастные уникумы

Впрочем, большинство ученых-психологов сходится на том, что гипертимезия не является нормой, а ее наличие у человека плохо отражается на психике. Обладатели сверхпамяти обычно депрессивны и подвержены стрессам в куда большей степени, чем обычные люди. По всей видимости, сказывается отсутствие вышеупомянутого «защитного» механизма. Но торопиться говорить о душе или делать какие-то иные далеко идущие выводы пока рано — феномен слишком редок и еще недостаточно изучен. Пока нет даже единого мнения насчет того, считать ли сверхпамять прогрессивным эволюционным механизмом или патологией…