Как выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку в 2025 году

Предыдущие приказы Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованные в декабре 2024 года, устанавливали, что на единый государственный экзамен по математике и русскому языку школьникам отведут по дню. Однако из-за боевых действий в приграничье расписание изменили. Новый совместный документ ведомств начнет действовать с 9 мая. Подробности узнала «Парламентская газета».

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Внести поправки в график сдачи экзаменов попросили власти Белгородской области.

«Это потребовалось для обеспечения мер безопасности, — уточнили «Парламентской газете в пресс-службе Рособрнадзора. — Обязательные русский язык и математика — самые массовые экзамены. Имея дополнительные дни, регион сможет разделить ребят на группы для более удобного трансфера к пункту проведения ЕГЭ. Безопасность всегда остается приоритетом при организации экзаменов».

На испытания по этим дисциплинам добавили 26 и 29 мая — на математику и русский язык соответственно. При этом единое расписание будет обязательным по всей стране.

«Решение направлено на повышение удобства для школьников и снижение организационной нагрузки», — также сказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

По ее мнению, два дня для аттестации по обязательным предметам, без которых не выдадут аттестат, позволят лучше распределить нагрузку. Особенно это важно для тех, кто сдает несколько экзаменов в сжатые сроки. Уменьшится и стресс в случае непредвиденных обстоятельств — болезни или технических проблем.

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