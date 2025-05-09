Учёные выяснили, сколько детей должна родить женщина, чтобы человечество не вымерло

Чемпионат.com

Ранее считалось, что для выживания человечества уровень рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Plos One, на одну женщину должно приходиться 2,7 ребёнка.

Сколько детей должно рождаться, чтобы человечество не вымерло
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Причины для пересмотра традиционного коэффициента рождаемости лежат в учёте статистических колебаний, непредвиденных факторов смертности и бесплодия, а также асимметрий в соотношении полов.

Учёные установили, что рождаемость на планете упала с 5,3 в 1960-е годы до 2,3 в 2023 году. В Южной Корее показатель достиг рекордного минимума — 0,87. Между тем в некоторых странах коэффициент рождаемости по-прежнему превышает 5, в том числе в Нигере и в Чаде.

Существуют опасения, что если уровень рождаемости продолжит снижаться во всём мире, это может привести к тому, что в странах останется слишком мало молодых людей, которые будут работать, платить налоги и ухаживать за пожилыми людьми. Эксперты отмечают, что рост расходов заставляет молодых людей откладывать или исключать возможность вступления в брак и рождения детей: они стремятся получить высшее образование и построить карьеру.

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