Ученые раскрыли новый секрет знаменитого теста детей с зефиром

Психологи из Манчестерского университета (Великобритания) совместно с профессором из Политехнического университета Мохаммеда VI (Марокко) выяснили, что дети дольше ждут награды в эксперименте с зефиром, если их партнер обещает не поддаваться соблазну. Новое исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, расширяет знаменитый Стэнфордский эксперимент 1970-х годов, показывая, как социальная поддержка влияет на детское поведение.

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Что такое эксперимент с зефиром?

В 1970-х годах психологи Стэнфордского университета изучали способность детей откладывать удовольствие ради большей награды. Ребенку предлагали угощение (зефир или крендель) и выбор: съесть его сразу или подождать 15 минут и получить два. Если ребенок не съедал лакомство, он получал обещанную награду.

Позже исследования показали, что дети, умевшие ждать, во взрослой жизни достигали лучших результатов: высокие баллы на тестах, стабильная карьера, здоровый вес. Этот эксперимент проводили не только в США, но и по всему миру, в том числе в СССР. Однако ученые уточнили, что многие дети, съедавшие зефир сразу, росли в семьях с низким доверием к взрослым, что объясняло их выбор.

Как изменили эксперимент?

Новое исследование проверило, как присутствие партнера влияет на решение ребенка. Эксперимент проводился онлайн с 66 детьми 5–6 лет. Каждый ребенок работал в паре с другим, незнакомым ребенком, которого видел через видеосвязь.Условие: оба должны удержаться от соблазна съесть первое угощение, чтобы получить лучшее. Партнер либо обещал ждать, либо выражал неуверенность. Дети не могли общаться напрямую.

Ключевые открытия

Дети ждали дольше, если партнер обещал не есть угощение, по сравнению с ситуацией, когда он сомневался.

Младшие дети (5 лет) чаще успешно ждали все время, если партнер давал твердое обещание (в 48 % случаев против 24 % в группе с неуверенным партнером).

У старших детей (6 лет) эффект обещания был менее выражен, но они все равно ждали дольше при поддержке.

Почему это важно?

Исследование впервые показало, что даже односторонняя поддержка (простое обещание партнера) помогает детям лучше контролировать себя. Это говорит о силе социальных связей: дети чувствуют ответственность перед партнером, что мотивирует их ждать. Открытие может изменить подходы к воспитанию и обучению, подчеркивая роль командной работы в развитии самоконтроля.

Ученые считают, что совместная поддержка может формировать привычки, полезные для жизни. Например, умение ждать ради общей цели укрепляет терпение и доверие. Это особенно важно для детей из сложных семей, где доверие к обещаниям взрослых подорвано.