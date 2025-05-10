Родителям посетовали, как провести праздники с детьми

Майские праздники – отличная возможность провести время с семьей, но отдых должен проходить спокойно. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Котова посоветовала не перегружать детей активностями в праздники, а постараться найти баланс между отдыхом и всеми делами.

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«Россиянам не стоит заранее составлять маршрут или строгое расписание мероприятий. Лучше дать каждому члену семьи возможность озвучить свои желания. Наверняка кто-то хочет провести день на природе, кто-то – посмотреть фильм дома, а кому-то интересно съездить в музей», – отметила Котова.

По ее словам, тогда отдых получится гармоничным, вся семья сможет зарядиться энергией, побыть вместе и отдохнуть, пишет РИАМО.