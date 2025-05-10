Почему ребенку вредно смотреть мультфильмы во время еды

Родители часто жалуются, что у ребенка процесс приема пищи начинается с особенного ритуала: мама перед тарелкой ставит смартфон или планшет и включает мультфильмы, а малыш приступает к еде.

Некоторые родители видят в этом пользу, ведь «электронная няня» таким образом помогает их детям сидеть за столом смирно и есть. Сейчас мультики стали «валютой», чтобы заставить ребенка съесть то, чего он не хочет.

По словам медиков, когда мозг поглощен происходящим на экране, он почти не обрабатывает информацию. Стирается грань между чувством сытости и голода.

Из-за сложных процессов, происходящих в нервной системе человека, привычка смотреть мультфильмы за едой может перерасти в проблемы с ЖКТ, сообщает «Вечерний Волгоград.ру».