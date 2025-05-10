Красивые и редкие имена для девочек

Делимся вдохновением с будущими родителями.

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Издавна считается, что имя определяет судьбу и характер человека на всю жизнь. Испокон веков родители старались назвать своё чадо так, чтобы повернуть фортуну к нему лицом. В современном мире принято давать имя ребёнку, основываясь не только на значении. Важно, чтобы оно гармонично сочеталось с фамилией и отчеством.

Практика показывает, что всё чаще молодые родители отдают предпочтение редким и необычным именам. Мы составили подборку из 100 идей, как назвать девочку.

1. Ариадна

Имя имеет греческие корни и переводится как «святая», «чистая» или «непорочная». Согласно мифологии, Ариадна — дочь критского царя Миноса, которая помогла Тесею найти выход из лабиринта Минотавра с помощью заветного клубка. Обладательница этого имени отличается острым умом, смекалкой и готовностью прийти на помощь близким даже в самой непростой ситуации.

2. Брианна

По одной из версий, у этого имени кельтские корни, а в переводе с гэльского оно означает «сильная» или «могущественная». В ирландской мифологии Брианна часто ассоциируется с героинями, обладающими силой и мощной волей. Обладательницы имени, как правило, отличаются смелостью и непоколебимым характером.

3. Вита

Имя восходит к латинскому языку и переводится буквально как «жизнь». Считается, что найти кого-то более позитивного и амбициозного, чем его обладательницы, невозможно. Вита отличается искренним жизнелюбием, лёгкостью на подъём, а в её голове каждую секунду рождается с десяток неожиданных идей.

4. Глория

Одна из основных версий гласит, что имя имеет римские корни. В переводе оно означает «слава». Для Глории характерны высокая самооценка и уверенность в себе. Она никогда не идёт на поводу даже у самых близких и твёрдо знает, чего хочет от жизни. Обладательниц имени часто называют сдержанными. Это связано с их сосредоточенностью на личных целях.

5. Дорофея

У этого имени греческие корни, а переводится оно как «подарок от бога». Дорофея часто встречается в христианской традиции. Его обладательницы ассоциируются с добротой, щедростью и духовной силой. Часто ещё в раннем возрасте у Дорофеи проявляется интерес к искусству. Кроме того, она сама может с лёгкостью реализоваться в творчестве.

6. Евталия

Имя имеет греческие корни и означает «благодатная» или «счастливая». Оно образовано от слов «ев» (хороший) и «талия» (процветание). Носительницы этого имени часто описываются как добрые, отзывчивые и стремящиеся к жизненной гармонии. Для Евталии характерны позитивный взгляд на мир и вера в то, что свет всегда побеждает тьму.

7. Ёланта

Это вариант имени Иоланта, которое с латиницы переводится как «фиалка». Считается, что Ёланта обладает нежным и ранимым характером, близко к сердцу принимает даже чужие переживания. Обладательницы имени, как правило, сострадательны и готовы на всё, лишь бы помочь близкому. А ещё из них получаются прекрасные художники, музыканты и дизайнеры.

8. Жасмин

В переводе с персидского языка это имя означает «цветок жасмина». Характер его обладательницы не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. Жасмин сильная, независимая и целеустремлённая. Она твёрдо знает, чего хочет от жизни, не боится открыто высказывать своё мнение и с уверенностью противостоит каждому, кто осмелится её обидеть.

9. Звездана

У имени славянское происхождение. В переводе с сербского и хорватского языков оно означает «данная звездой». Звездана — лучик света даже в самом тёмном царстве. Она открытая, общительная и миролюбивая. Для обладательниц этого имени нет ничего невозможного. Они упорные, целеустремлённые и уверенные в себе.

10. Илайда

Имя имеет арабские корни и переводится как «светлая» или «сияющая». Илайда часто ассоциируется с красотой, нежностью и женственностью. Обладательницы этого имени добрые к окружающим, чувственные и эмоционально открытие люди. Кроме того, для них характерны непоколебимая надежда и позитивный взгляд на мир.

11. Йозефа

Это женская версия мужского имени Йозеф, которое имеет иудейские корни. В переводе с иврита оно означает «приумножение» или «прибавление». Как правило, оно соотносится с библейским персонажем Иосифом, сыном Иакова. Йозефу характеризуют как умную, эрудированную и амбициозную девушку, которая с лёгкостью добивается даже самых невероятных целей.

12. Кармина

В переводе с латинского языка имя означает «песня» или «стихотворение». В некоторых интерпретациях оно может ассоциироваться с пламенем, красным цветом, страстью и красотой. Кармина — чувственная натура, которая смотрит на мир через призму эмоций. Она отличается непревзойдённой харизмой, женственностью и энергичностью.

13. Лилия

У имени латинские корни, и оно имеет значение «цветок, символизирующий чистоту». Во многих культурах Лилия также ассоциируется с красотой, невинностью и лёгкостью. В христианской традиции оно связано с Девой Марией. У обладательниц этого имени, как правило, сильная интуиция, хорошая проницательность и острый ум.

14. Мелисса

Имя восходит корнями в древнегреческую мифологию и переводится как «пчела». В легендах Мелисса была нимфой, которая кормила Зевса чудесным мёдом. Обладательницы этого имени отличаются чуткостью, заботливостью и трудолюбием. Для них важны семейные узы и прочность в любых личных отношениях.

15. Нимфодора

Это греческое имя, которое состоит из двух частей: «нимфа» — дух природы и «дора» — подарок. Оно ассоциируется с природой, красотой и гармонией. Считается, что Нимфодора чувствует особую связь с силами стихий. Обладательницы этого имени часто описываются как чувствительные, творческие и эмпатичные натуры.

16. Олимпия

Имя восходит корнями к мифам Древней Греции и переводится как «принадлежащая Олимпу». Оно напрямую связано с горой, которая считалась домом богов. Олимпия ассоциируется с величием, стремлением к высоким целям и духовному развитию. Носительницы этого имени уверенные и сильные личности, которые уверенно идут к восстановлению справедливости и гармонии.

17. Пенелопа

Это имя связано с древнегреческой мифологией. В частности, Пенелопа была супругой Одиссея, главного героя одноимённой поэмы Гомера. В переводе с греческого имя означает «плетущая». Оно символизирует преданность, стойкость, мудрость и терпение. Пенелопу характеризуют как умную, сильную девушку.

18. Роксана

В переводе с персидского языка имя означает «светлая» или «сияющая». В историческом контексте оно стало известно благодаря супруге Александра Македонского. Считается, что Роксана обладает выраженными творческими способностями. Она остроумна, стремится к самовыражению и всегда с оптимизмом смотрит на происходящее.

19. Селена

У этого имени греческое происхождение, а в переводе оно имеет значение «луна». В древнегреческой мифологии Селена была богиней Луны, сестрой бога Солнца Гелиоса. По сей день имя ассоциируется с мягким ночным светом, таинственностью и романтикой. Селена, как правило, нежная и чувственная, обладает развитой интуицией. Она часто погружается в мысли и из-за этого может казаться отстранённой.

20. Теона

Имя имеет греческое происхождение и означает «божественная». Чаще всего Теона ассоциируется с духовностью, силой и мудростью. Обладательницы этого имени отличаются чувствительностью, глубоким пониманием мира и стремлением к знанию. Теоны никогда не сидят на месте. Стагнация для них сродни преступлению. Им важно постоянно развиваться и учиться чему-то новому.

21. Ундиния

У этого имени латинские корни, а в переводе оно значит «вода». В большинстве культур оно ассоциируется с чистотой, текучестью, гибкостью и эмоциональностью. Считается, что имя Ундиния наделено неким поэтическим и даже мистическим звучанием. Его обладательницы, как правило, творческие натуры, которые смотрят на мир через призму эмоций и чувств.

22. Фрида

Имя имеет германское происхождение и переводится как «мир» или «мирная». Оно ассоциируются с богиней Фригг (или Фрейд), которая в мифологии была богиней любви, брака и домашнего очага. Обладательницы имени спокойные, добрые и мудрые женщины. Они привыкли идти наперекор судьбе, показывая удивительную силу и стойкость.

23. Хрусталина

Это современное имя, являющееся производным от слова «хрусталь». Оно наделено поэтичным звучанием и символизирует чистоту, прозрачность, красоту и утончённость. Хрусталина — нежная и чувствительная дама. Чаще всего обладательницы имени яркие, добродушные и лёгкие на подъём.

24. Цветана

У этого имени славянские корни. Оно связано с понятиями «цвет» и «цветение» и в различных культурах ассоциируется с красотой, свежестью и жизненной силой. Девушки с именем Цветана гармонично сочетают в себе нежность, внутренний стержень и трезвый взгляд на мир. Они с лёгкостью видят в реальности только положительные стороны, не зацикливаясь на ненастьях и трудностях.

25. Шошана

Имя имеет еврейское происхождение и переводится как «лилия» или «роза». В иврите оно символизирует красоту, нежность, обновление и жизненную силу. Шошана чувствительна, добра к окружающим и обладает яркими творческими способностями. Обладательницы имени всегда грациозные и утончённые.

26. Щедрина

Имя имеет славянские корни и связано с понятием «щедрость». Оно символизирует доброту, открытость и миролюбивость. Щедрина всегда стремится к справедливости и готова делиться последним с близкими. Для неё не существует понятия «моё», есть только «наше». Обладательницы этого имени оптимистичны, из них получаются прекрасные учителя и духовные наставники.

27. Эсмеральда

У этого имени испанское происхождение. Оно переводится как «изумруд» и ассоциируется с красотой и редкостью, что делает его символом чего-то драгоценного. Эсмеральда — сильная и независимая женщина, сердце которой наполнено любовью и состраданием. К тому же обладательницы этого имени всегда яркие и харизматичные дамы, которых видно в любой толпе.

28. Юнона

У имени латинское происхождение. Оно связано с древнеримской мифологией. Юнона была богиней, покровительствующей браку и семейным ценностям, а также супругой Юпитера и считалась защитницей всех женщин. Обладательницы этого имени всегда внимательны и заботливы, большинство из них — прекрасные матери. Юнона умна, мудра и преданна. Семейные ценности для неё всегда стоят в приоритете.

29. Ярдана

Имя восходит к индийским корням и связано с санскритским словом «ярд», которое в переводе означает «поток» или «река». В некоторых интерпретациях оно ассоциируется с природой, жизненной силой и движением. Женщины с именем Ярдана воспринимаются окружающими как динамичные, энергичные и полные амбиций люди. Они стремятся к независимости и не боятся реализовывать свои самые смелые мечты.

Другие редкие имена для девочек

30. Аделаида (герман.) — величественная, благородная

31. Амалия (герман.) — трудолюбивая, усердная, старательная

32. Астра (лат.) — звёздная, небесная

33. Барбара (греч.) — заморская, странная

34. Беатриса (лат.) — приносящая счастье, благословенная

35. Белла (лат.) — красивая, очаровательная

36. Веста (лат.) — священная, домашняя

37. Ванесса (англ.) — бабочка, нежная

38. Виолетта (лат.) — фиолетовая, цветущая

39. Габриэлла (евр.) — божественная сила, героическая

40. Грета (герман.) — жемчужина, великая

41. Глория (лат.) — слава, величие

42. Далия (сканд.) — цветущая, яркая

43. Даная (греч.) — божественная, светлая

44. Декабрина (слав.) — холодная, строгая

45. Евангелина (греч.) — несущая благо

46. Евдокия (греч.) — благодать, несущая славу

47. Евлампия (греч.) — сияющая, божественная

48. Забава (слав.) — радость, веселье

49. Земфира (араб.) — цветок, красота, нежность

50. Злата (слав.) — золотая, драгоценная

51. Илона (лат.) — светлая, яркая

52. Ингеборга (сканд.) — защитница, мудрая

53. Инесса (греч.) — чистая, непорочная

54. Камилла (лат.) — совершенная, безупречная

55. Каролина (лат.) — свободная, независимая, сильная

56. Кира (греч.) — сияющая, владычица

57. Лада (слав.) — радостная, любимая

58. Лейла (араб.) — ночная красавица, тёмная

59. Луна (лат.) — светлая, ночная

60. Майя (греч.) — весеннее обновление, мать

61. Мальвина (герм.) — могущественная, нежная

62. Марианна (лат.) — любимая

63. Нинель (исп.) — воодушевляющая, неизведанная

64. Нелли (герман.) — светлая, нежная

65. Нонна (лат.) — независимая, свободная

66. Октябрина (слав.) — осенняя, холодная

67. Офелия (греч.), помощница, добротельница

68. Памела (англ.) — сладкая, милая

69. Патриция (лат.) — благородная, уважаемая

70. Римма (лат.) — сильная

71. Рената (лат.) — возрождённая, обновлённая

72. Сандра (греч.) — защитница, мужественная

73. Серафима (евр.) — огненная, божественная

74. Таисия (греч.) — возрождённая, новая

75. Тамара (евр.) — древо жизни, сильная

76. Теодора (греч.) — божий дар, святая

77. Урсула (лат.) — медведица, смелая

78. Устиния (лат.) — справедливая, честная

79. Фаина (греч.) — сияющая, блестящая

80. Федора (греч.) — божий дар, святая

81. Флора (лат.) — цветущая, весенняя

82. Ханна (евр.) — милость, благодать

83. Хельга (сканд.) — связанная, защищённая

84. Христина (греч.) — христианка, верующая

85. Целестина (лат.) — небесная, святая

86. Цезарина (лат.) — царственная, величественная

87. Чаяна (инд.) — лунный свет, сияющая

88. Чулпан (татар.) — утренняя звезда, яркая

89. Шана (евр.) — мир, спокойствие

90. Шарлотта (герман.) — свободная, независимая

91. Шейла (ирланд.) — поэтесса, творческая

92. Элиза (евр.) — божья клятва, преданная

93. Эльвира (исп.) — верующая, светлая

94. Эрика (сканд.) — могущественная, вечная правительница

95. Ювента (лат.) — юность, свежесть

96. Юлиана (лат.) — юная, нежная

97. Ювилина (евр.) — радость жизни, счастливая

98. Ядвига (слав.) — воительница, сильная

99. Янина (евр.) — благодать, божья милость

100. Ясмина (арабск.) — цветок, ароматная