Какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ

Подробности о правах, которые есть у выпускников при сдаче ЕГЭ, рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян, сообщает ИА DEITA.RU.

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В первую очередь специалист упоминает о комфорте при сдаче Единого государственного экзамена. Ученику должны предоставить отдельное рабочее место – стол, стул, обеспечить ручкой и материалами ЕГЭ, которые распечатываются в аудитории и выдаются лично в руки экзаменуемому.

«Если есть проблемы с комплектностью или материалы не читаемы, ученик вправе потребовать их замены», – уточняет юрист.

Ученики с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены вспомогательными средствами – например, увеличительным стеклом, лупой, слуховым аппаратом.

При необходимости выпускник может иметь лекарства и питание. Желательно предварительно написать об этом заявление в администрацию, рекомендует юрист. Ограничений на гигиенические паузы быть не должно в ходе экзамена. Юрист в беседе с «Прайм» уточняет, что в ходе экзамена ученик может покидать аудиторию, но вместе с сопровождающим. При этом бланки заданий остаются в аудитории.

Если выпускник в ходе экзамена почувствовал себя плохо, он может покинуть аудиторию, в которой идёт экзамен. Его должны сопроводить к врачу и пригласить члена экзаменационной комиссии. Далее, в случае, если ученик соглашается завершить экзамен досрочно, член комиссии и врач составляют протокол. Остановленный экзамен выпускник сможет пересдать позже.

Информация о ходе экзамена и его организации должна быть доступна для учеников. А после экзамена, по истечении 4-7 дней выпускники имеют право узнать результат экзамена. Если оценка или процедура экзамена не устроит ученика, он праве подать апелляцию. Также у выпускников есть право на пересдачу ЕГЭ в текущем или следующем году, резюмирует юрист.