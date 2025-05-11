В России запустят горячую линию по детскому отдыху

С 12 мая во всех российских регионах начнет работать горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Позвонив на нее, можно получить консультацию по выбору организации для детского отдыха, о безопасности и качестве детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции. При необходимости специалисты ведомства помогут оформить претензии к продавцам.

Отмечается, что контактные номера телефонов и адреса консультационных центров доступны на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Кроме того, работает Единый консультационный центр по номеру 8-800-555-49-43, где звонки принимаются бесплатно и круглосуточно.

Между тем в этом году 40,5 тысяч лагерей примут на отдых около шести млн школьников. Об этом стало известно по итогам совещания в правительстве, которое прошло в апреле.

Кроме того, с этого года регионы обязаны устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных лагерях. Также запущена единая цифровая платформа, на которой будут собраны данные о загрузке лагерей, различных квотах и соблюдении норм безопасности в организациях детского отдыха.