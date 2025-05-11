Педагог высказалась против помощи репетиторов перед ЕГЭ

Хорошо подготовиться к экзаменам самостоятельно возможно, если ученик способен выстроить дисциплину.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила учитель русского языка и литературы, преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Бирюкова.

«Может быть, я буду плохим человеком, но я думаю, что можно без репетитора. Это перекладывание какой-то ответственности за собственную мотивацию на человека, который будет тебе эту мотивацию поднимать, на родителей, которые взяли репетитора. «А я не виноват. Я вот вообще хороший, белый, пушистый, я вообще-то занимался». А если выстроить какую-то систему для самого себя? Хотя, конечно, это огромного труда стоит».

21 марта в Москве стартовал досрочный период сдачи ОГЭ. Он продлится до 17 мая.