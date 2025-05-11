Эксперты рассказали, как приучить ребенка к спорту

Эксперты утверждают, что приучать малыша надо с самого раннего детства.

В спортивную секцию отдать ребенка рекомендуют многие специалисты. Минимального возраста не существует: можно пойти в 3-4 года, а можно в 5-6 или в 10 лет.

Спорт больших достижений – это про ментальные составляющие и физические составляющие. Ребенку, если он не имеет желания – это особенно необходимо.

Мотивировать дитя быть активным могут лишь родители как пример, говорит Заур Асланбиевич Хатшуков, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России.

Дети и в спорте подражают взрослым, соответственно, нужно сначала научить себя, а потом уже приучать ребенка.