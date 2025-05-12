Обучение ребёнка и не только: почему важно читать детям вслух, даже если они уже умеют сами

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Согласно недавнему отчёту издательства Harper Collins в Великобритании, многие родители не читают вслух своим детям. При этом менее половины (41%) детей в возрасте от 0 до 4 лет часто читают. Однако учёные утверждают, что даже после того, как ребёнок научился читать, чтение вслух для него может быть полезным.

Почему важно читать детям вслух, даже если они уже умеют сами
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Согласно исследованиям, посвящённым навыкам чтения, в обучении этому процессу участвуют два основных типа навыков: ограниченные и неограниченные. К первым относятся те, которые сохраняются у нас, как только мы их освоили. Например, как только мы выучили алфавит, нам не нужно больше продолжать его учить. Ко второму типу навыков относятся такие, которые мы продолжаем развивать всю жизнь: словарный запас, беглость чтения, понимание прочитанного.

Известно, что чтение младенцам и детям младшего возраста может сформировать ранние языковые навыки. А при чтении детям старшего возраста у них развиваются неограниченные навыки.

Книги, которые мы читаем перед сном детям, - это обычно те, которые они не могут прочесть сами. Благодаря этому они знакомятся с более сложными идеями, словами, моделями предложений.

Совместное чтение может способствовать сближению родителей и детей, обмену знаниями. Да и в целом это может быть просто весело.

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