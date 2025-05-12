Почему важно читать детям вслух, даже если они уже умеют сами

Согласно недавнему отчёту издательства Harper Collins в Великобритании, многие родители не читают вслух своим детям. При этом менее половины (41%) детей в возрасте от 0 до 4 лет часто читают. Однако учёные утверждают, что даже после того, как ребёнок научился читать, чтение вслух для него может быть полезным.

© Ferra.ru

Согласно исследованиям, посвящённым навыкам чтения, в обучении этому процессу участвуют два основных типа навыков: ограниченные и неограниченные. К первым относятся те, которые сохраняются у нас, как только мы их освоили. Например, как только мы выучили алфавит, нам не нужно больше продолжать его учить. Ко второму типу навыков относятся такие, которые мы продолжаем развивать всю жизнь: словарный запас, беглость чтения, понимание прочитанного.

Известно, что чтение младенцам и детям младшего возраста может сформировать ранние языковые навыки. А при чтении детям старшего возраста у них развиваются неограниченные навыки.

Книги, которые мы читаем перед сном детям, - это обычно те, которые они не могут прочесть сами. Благодаря этому они знакомятся с более сложными идеями, словами, моделями предложений.

Совместное чтение может способствовать сближению родителей и детей, обмену знаниями. Да и в целом это может быть просто весело.