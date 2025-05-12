До какого числа учатся школьники в мае 2025 года

Согласно утвержденному Министерством просвещения РФ календарю учебного года, большинство российских школьников завершат в предпоследнюю неделю мая.

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Министерство просвещения Российской Федерации утвердило рекомендуемые сроки завершения 2024-2025 учебного года для различных систем обучения:

Для традиционной системы (четверти): - Школы с пятидневной учебной неделей завершат занятия 23 мая 2025 года - Школы с шестидневной учебной неделей закончат учебный год 24 мая 2025 года Для модульной системы (триместры): - Окончание последнего учебного модуля запланировано на 8 июня 2025 года Особые случаи: - Первоклассники всех систем обучения завершат учебный год 26 мая 2025 года - Для выпускников (9 и 11 классы) дата окончания учебы будет определяться индивидуальным графиком государственной итоговой аттестации.

Дополнительно отмечается, что внеурочная деятельность в образовательных учреждениях может продолжаться до 30 мая 2025 года включительно. Это касается различных кружков, секций и дополнительных занятий, которые проводятся за рамками основной учебной программы.

Министерство подчеркивает, что указанные даты носят рекомендательный характер. Окончательное решение о конкретных сроках окончания учебного года принимается на уровне региональных органов управления образованием и администраций отдельных школ, с учетом местных особенностей и учебного плана каждого образовательного учреждения.