Когда стартует основной период ЕГЭ

До начала основного периода ЕГЭ осталось всего ничего - 10 дней. Он стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Двумя днями ранее - 21 мая - начнется ОГЭ у выпускников девятых классов.

Накануне экзаменационной кампании вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание, где обсудили готовность школ к ЕГЭ и ОГЭ. Чернышенко сообщил, что основной этап ЕГЭ начнется 23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах.

Вице-премьер особо отметил, что по поручению президента Владимира Путина в федеральные основные общеобразовательные программы были внесены изменения, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года. А основной и единый госэкзамены синхронизированы с этими программами.

"Грамотная организация экзаменов на местах - важное условие для хороших результатов, - подчеркнул Чернышенко. - За последние два года по результатам мониторинга образцовый уровень здесь демонстрируют Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, города федерального значения Севастополь и Москва. Главам всех регионов необходимо взять на личный контроль ключевые вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации".

В этом году, как и в прошлом, по обращению Белгородской области в связи с текущей ситуацией, к ЕГЭ по русскому и базовой математике добавят дополнительные дни для сдачи: по математике - 26 мая, по русскому языку - 29 мая.

С 2024 года у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному любому учебному предмету, чтобы улучшить результат. В этом году пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отдельных школ приграничных регионов, как и дети, переехавшие из этих регионов в другие, смогут сдать экзамены в форме промежуточной аттестации.

На экзаменационных пунктах по всей России будет задействовано свыше 300 тысяч профильных специалистов, более 6 тысяч медработников и около 40 тысяч общественных наблюдателей.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в целом все готово к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена.

"Экзаменационные задания теперь не выходят за рамки образовательных программ", - отметил он.

По подсчетам министерства, в этом году профильную математику, физику и естественно-научные предметы на ЕГЭ в 2025 году выбрали 32 процента выпускников. К 2030 году, по прогнозам, доля составит 35 процентов.

Кравцов напомнил, что в этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проводится эксперимент по расширению доступности среднего профобразования. Девятиклассники, которые решат поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена вместо четырех - русский язык и математику.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч - это выпускники текущего года. Он акцентировал особое внимание регионов на контроле технической готовности всех экзаменационных пунктов и организаторов, а также на обеспечении безопасности всех участников экзаменов.

"Рособрнадзор учел ряд замечаний от представителей общественности и депутатов. Так, в методические рекомендации включена детальная инструкция для лиц, задействованных в допуске участников экзамена в пункты его проведения, а также инструкция по настройке стационарных и переносных металлоискателей, - рассказал Музаев. - Будем активно привлекать родителей школьников к мониторингу соблюдения прав выпускников во время их допуска и нахождения в экзаменационных пунктах".

Еще одно новшество кампании ЕГЭ-2025 - возможность оперативно сообщать напрямую в Рособрнадзор о любых нарушениях на экзамене через Платформу обратной связи на портале госуслуг. В каждом экзаменационном пункте размещены плакаты с QR-кодом, по которому можно отправить информацию непосредственно сотруднику Рособрнадзора.