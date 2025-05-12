Зачем американские школьники ломают ноутбуки

Под влиянием вирусного видео из TikTok американские школьники начали массово выводить из строя оборудование в учебных заведениях. Они вставляют в USB-порты ноутбуков скрепки, грифели от карандашей и другие токопроводящие предметы, что приводит к задымлению или возгоранию устройств.

Как сообщает агентство CBS, вирусный ролик под названием Chromebook Challenge спровоцировал 10 серьёзных инцидентов только в одном Мэриленде — именно там началась массовая волна подобных действий.

После просмотра видео, распространявшегося через TikTok и другие соцсети, школьники вставляли в порты ноутбуков токопроводящие предметы — грифели, скрепки, кусочки фольги и т. д. Это вызывало короткое замыкание или перегрузку цепей питания, приводило к сильному нагреву вставленных предметов, задымлению и даже возгоранию устройств.

Заместитель главного пожарного инспектора США Оливер Алкире отметил, что подобные действия не только вызывают задымление, но и приводят к более серьёзным последствиям — тяжёлым электротравмам. В отдельных случаях происходили взрывы аккумуляторов и масштабные пожары, которые невозможно потушить подручными средствами. В одном только Мэриленде было зафиксировано 10 серьёзных возгораний с большим материальным ущербом.

За несколько дней «эпидемия» подобных инцидентов распространилась и на другие штаты. Случаи возгораний были зафиксированы не только в Мэриленде, но и в соседнем округе Колумбия, а также в Вирджинии, Нью-Джерси, Пенсильвании, Оклахоме, Техасе, Аризоне и Калифорнии.

В ряде школ администрация разослала родителям предупреждения о возможной материальной и дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления в случае, если ученик будет уличён в участии в Chromebook Challenge.

Представители TikTok сообщили СМИ, что ограничили поисковую выдачу по ключевым словам, связанным с этим флешмобом. Однако, по мнению CBS, ситуация в социальных сетях уже вышла из-под контроля. Информация распространяется не только через TikTok, но и через другие платформы — соцсети, мессенджеры и видеохостинги.