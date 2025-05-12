Психолог рассказал, что толкает подростков на участие в диверсиях

В последнее время злоумышленники всё чаще находят общий язык с молодыми людьми, подталкивая их к совершению тяжких преступлений. Преступники активно используют мессенджеры для поиска потенциальных жертв среди школьников и студентов, предлагая им «подработку». Издание REGIONS выяснило у экспертов, почему подростки находятся в потенциальной опасности.

С начала года спецслужбы предотвратили 47 террористических преступлений, совершённых с участием молодых людей и подростков. Кроме того, за последние три года было задержано более 2,5 тысяч молодых людей, которые попали под влияние украинских неонацистов, международных террористических организаций и движений.

Преступники сначала втираются в доверие к своей жертве, а затем начинают вербовку. Они используют различные методы, включая психологическое давление, угрозы и шантаж. При этом никто из провокаторов не предупреждает потенциального участника о том, кто является заказчиком диверсии, и, конечно же, не говорит о наказании, которое ждёт юного диверсанта. Адвокат Алексей Цыганов советует родителям школьников и студентов объяснить своим детям, какое наказание им грозит в случае согласия на такую «подработку». По словам правозащитника, степень уголовной ответственности зависит от тяжести совершённого преступления. Максимальное наказание за совершение террористического преступления — пожизненное лишение свободы.

Если преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам, то оно квалифицируется как покушение на преступление, срок наказания за это составляет до трёх четвертей максимального срока, а за приготовление к преступлению — до половины максимального срока.

Эксперт подчеркнул, уголовная ответственность может наступить не только за совершение преступления, но и за организацию, подстрекательство и пособничество. Привлечь к уголовной ответственности могут даже 14-летних диверсантов.

«Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. При этом за совершение террористического акта, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, а также несообщение о преступлении уголовная ответственность предусмотрена в отношении лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста», — пояснил адвокат.

К лицам, совершившим преступления террористической направленности, сроки давности не применяются. Таким нарушителям запрещено назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено за соответствующее преступление. Также такого рода преступникам запрещено давать условное осуждение или предоставлять отсрочку.

Важно помнить, что участие в такого рода преступлениях влечёт за собой возможные проблемы с трудоустройством и другие ограничения, поскольку таких людей включают в специальный перечень. Почему соглашаются на преступление Психолог Сергей Корольков считает, что молодые люди в силу своего возраста не всегда осознают последствия своих действий. Именно поэтому они становятся лёгкой мишенью для провокаторов.

«Основные причины, почему молодёжь соглашается на предложения провокаторов — несформированное критическое мышление и жажда больших и лёгких денег», — пояснил эксперт. Однако есть и другие мотивы, которые могут побудить молодого человека совершить преступление. Например, подросток может решиться на участие в диверсии из-за личных проблем: злости на общество, школу, сверстников — на всех тех, кто по каким-то причинам не принимает подростка. Когда молодой человек становится жертвой травли, он может захотеть отомстить, отметил психолог.

Ещё одна причина, по словам Королькова, — это подростковый максимализм, когда ребёнок уверен, что сможет всех перехитрить и сделать так, чтобы его не поймали. Группы риска Среди уязвимых категорий — дети из неблагополучных, неполных семей и тревожные подростки.

В неблагополучных семьях конфликты и отсутствие моральных ориентиров делают детей подверженными вербовке. Например, в семьях алкоголиков подростки могут озлобиться и искать самоутверждение вне дома.

Мальчики из неполных семей, особенно без отца, также рискуют, так как им не хватает мужского примера.

Тревожные подростки легко поддаются манипуляциям. Вербовщики могут представляться под фейковыми аккаунтами и собирать информацию.

«Изначально вербовщики могут представиться под фейк-аккаунтом, например, симпатичной девочки, которая будет собирать информацию о подростке. Она (хотя мы понимаем, что за аккаунтом скрывается другой человек) выведает у него какие-то тайны взамен своих. Может быть, попросит даже интимные фото, а потом провокаторы будут этими данными шантажировать подростка», — рассказал эксперт.

Сергей Корольков уверен, что эффективная профилактика возможна только при доверительных отношениях между родителями и детьми. Разъяснительные разговоры о последствиях важны, но без доверия ребенок не воспримет их всерьёз, добавил психолог.