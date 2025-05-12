Куда отправить ребенка летом: обзор летних лагерей и цен

Обзор летних лагерей, цен и наличия путевок в Татарстане

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В Татарстане начались продажи путевок в детские оздоровительные лагеря. Самый большой спрос — на максимально доступные по цене путевки в муниципальные лагеря от ГБУ РЦ "Лето" и в муниципальные лагеря центра "Ял", но последние уже разошлись. Морской отдых в этом году не пользуется спросом ввиду экологических проблем в Анапе и на курортах Краснодарского края. "Реальное время" изучило доступность отдыха в летних лагерях республики, наличие путевок и возможность родителей получить частичную компенсацию из бюджета.

Ажиотажный спрос и дорогие кружки

Старт продаж наиболее доступных по цене путевок — от ГБУ РЦ "Лето", назначенный на полдень 11 апреля, — вызвал настоящий ажиотаж у родителей и сопровождался капитальным сбоем: на страничке в соцсети многие написали, что не смогли забронировать либо вовсе не увидели ни одной путевки. Зато потом стали "проявляться", в том числе те, которые были забронированы впопыхах и "на всякий случай", а потом так и не были выкуплены.

Сейчас на сайте республиканского центра "Лето" предлагаются путевки в лагеря "Пионер", "Чайка", "Мечта", "Мирас — Наследие" в Зеленодольском районе и лагерь "Добрый" в Высокогорском.

Минимальный родительский взнос в 12450 рублей (плюс 4200 руб. за участие в кружках) предусмотрен в ДОЛ "Чайка" на тематические смены "Мир кино" с 17 по 30 июля и "Мир театра" с 18 по 31 августа. На момент подготовки статьи в смене "Мир кино" оставалось 61 свободное место из 140, а в смене "Мир театра" были свободны все 140 мест.

В 21 тыс. рублей (включая 5 тыс. за кружковую работу) обойдется родителям отдых ребенка в ДОЛ "Пионер", который в 2025 году будет принимать воспитанников спортивных школ "Мотор", "Фаворит", "Центральный", "КЭМПО". Значительная часть путевок уже продана, однако в каждой смене еще были свободные места.

В ДОЛ "Добрый" пока запланированы три смены, причем в первую — с 26 мая по 12 июня — лагерь будет принимать воспитанников спортшколы "Савиново". На то же время запланирована тематическая смена "Наследие добра", участники которой будут изучать стратегии добровольчества (свободно 12 из 45 мест), а с 14 по 31 августа — смена "Культура добра", направленная на развитие творческой активности и межкультурной коммуникации (свободно 19 из 40 мест). Родительский взнос составляет 18 тыс. рублей, стоимость занятий в кружках — 5 тыс.

Первая смена в ДОЛ "Мечта" — тематическая, "Четыре стихии", она пройдет с 25 мая по 11 июня. Ее программа направлена на формирование у детей экологической культуры и экологического мышления. Свободных мест — 20 из 70. С 14 июня по 1 июля запланирована тематическая смена "Лесной патруль" — также с экологическим уклоном. На эту смену не выкуплено только 8 из 80 путевок. Зато пока доступны все 30 путевок на тематическую смену "Гармония" — с 13 по 30 августа. Ее участники получат практические навыки по экологическому производству и потреблению, ознакомятся с методами пропаганды здорового образа жизни. Еще две смены в этом лагере организованы для воспитанников спортшкол ФСО "Авиатор" (с 14 июня по 1 июля) и Федерации тхэквондо (с 13 по 30 августа). Родительский взнос за путевку в "Мечте" составляет 18 тыс. рублей, кружки оплачиваются отдельно — 5 тыс.

А дороже всего детский отдых обойдется в этнокультурном лагере "Мирас — Наследие", который работает на территории ДОЛ "Чайка". Родительский взнос здесь составляет 18 тыс. рублей, за кружки надо заплатить еще 7 тыс. Тематическая смена "Путь к истокам", направленная на формирование и развитие национального самосознания и этнической толерантности пройдет с 23 июля по 9 августа, и спрос на путевки высокий — нераспроданными пока остались лишь 8 из 40. Также здесь пройдут две спортивные смены — с 24 мая по 10 июня для воспитанников республиканской Федерации бокса, а с 3 по 20 июля — для воспитанников клуба боевых искусств "ЦЗСК-ПРОФИ".

Кто побил рекорды стоимости

Путевки в коммерческие лагеря в продаже пока есть, но стоят они вдвое-втрое дороже, чем в муниципальные. Отправить ребенка в оздоровительный лагерь "Регина" в поселке Петровский обойдется в 35—72,6 тыс. рублей в зависимости от тематики смены и продолжительности отдыха (14 или 18 дней).

В ДОЛ "Глубокое озеро" отдых обойдется в 20–37 тыс. рублей, в ДОЛ "Санта Регина" в Боровом Матюшино — в 34–50,9 тыс., в ДОЛ "Регина" в Болгаре — в 34,9 тыс., в ДОЛ им. Юрия Гагарина в Марий-Эл — в 31,9 тыс., в ДОЛ "Берсут" в Мамадышском районе — в 12–36 тыс.

Отдых в ДОЛ им. Олега Кошевого в Высокогорском районе обойдется родителям в 51,8 тыс. рублей, "Креативные каникулы" в ДОЛ "Дуслык" в Дербышинском лесу под Казанью — в 59,9 тыс., а "Экстрим-каникулы" в ДОЛ "Дзержинец" — в 41,9 тыс. Есть пока и путевки в палаточный лагерь "Шторм" в Кульсеитово — 7 дней там обойдутся в 22,9 тыс. рублей.

Республиканский креативный лагерь "Атмосфера" предлагает путевки в ОЛ "Росинка" и ОЛ "Крылатый" ("Саулык") в Тукаевском районе. Стоимость путевки на 9–10 дней — 28 тыс. рублей. А путевку на неделю в зеленодольский палаточный лагерь "Олимп" можно приобрести за 3,5 тыс. рублей.

От 30 до 91 тыс. рублей в зависимости от продолжительности смены и программы стоят путевки в лагерь "Байтик" в поселке Крутушка под Казанью. Всего там организовано 6 смен, за лето лагерь готов принять 3900 детей.

Летние смены для будущих рекордсменов

Cпортивно-оздоровительный лагерь "Искра" ГБПОУ "Казанское училище олимпийского резерва" летом 2025 года примет 840 воспитанников спортивных школ. Стоимость путевки для родителей составляет 17 тыс. рублей.

— После капитального ремонта в лагере будет организовано четыре летние смены, а в осенние каникулы будет организована смена для 60 спортсменов, — сообщили "Реальному времени" в Министерстве спорта РТ. — В спортивно-тренировочный план включены утренняя зарядка, ОФП, двухразовые тренировки в день по своим видам спорта. Рядом со спортивно-оздоровительным лагерем "Искра" расположены плавательный бассейн "Олимпиец" и спортивный комплекс "Олимпиец" со специализированными тренировочными залами тяжелой атлетики, настольного тенниса, дзюдо, спортивной борьбы, тхэквондо, тренажерный зал, оснащенные современным спортивным оборудованием. У тренерского состава есть возможность воспользоваться дополнительными услугами этих комплексов, с согласия родителей за дополнительную плату.

Спрос на Черное море уронила плохая экология

ГБУ РЦ "Черноморец" продолжает прием заявок на путевки в лагеря Анапы (ДОЛ "Витязево" и "Глобус") и Алушты (ДОЛ "Сатера"). Стоимость отдыха — от 42 до 44 тыс. рублей, включая железнодорожный трансфер. Для получения путевки, 85% стоимости которой оплачивает республика, ребенок должен иметь подтвержденные достижения в области науки и образования, спорта, искусства и культуры, общественной деятельности.

Однако в чате ГБУ некоторые родители уже написали, что отказались от ранее полученных путевок в лагеря Анапы из-за разлива мазута, случившегося 15 декабря, поскольку последствия экологической катастрофы до сих пор не устранены.

— Я спросила у тех, кто живет рядом, и [они] настоятельно просили не рисковать в этом году, — написала в чате канала "Путевки в лагеря РТ" Алия Тухватуллина. И мазут новый появляется, и в воздухе в жару испарения сильные, поэтому, хоть и получили путевку, пришлось отказаться. Решили до следующего года подождать.

Эти опасения подтверждаются: на днях оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что доступ на 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе ограничен. Некоторые родители пытаются обменять путевки и отправить детей в более безопасное место, но это сопряжено с трудностями:

— Если мы забронировали 4-ю смену в "Глобусе", можно ли поменять на Крым? — поинтересовалась в чате Диляра Абдразакова.

— Нет. Это необходимо делать через возврат. Позвоните к нам в офис в рабочее время, — ответили в ГБУ РЦ "Черноморец". И добавили, что открыта дополнительная квота на путевки в крымский лагерь на 5-ю смену.

За путевки доплатит бюджет

Полтора миллиона рублей из республиканского бюджета будет потрачено на частичную оплату отдыха участников республиканской профильной смены — летней физико-математической школы "Квант" на базе ДОЛ "Юбилейный" в Лениногорском районе Татарстана. Аукцион Минобрнауки РТ стоимостью 1 497 196,8 руб. выиграл единственный участник закупки — Казанский федеральный университет. "Квант" примет 80 школьников 6–10 классов, прошедших отбор (при подаче заявки претенденты предоставляют сведения о своих учебных достижениях и портфолио). Смена продлится с 24 июня по 11 июля. На официальной страничке школы на сайте КФУ нет информации о доплате за путевку для родителей, но, если верить сайту matemateachka, она составит 23 тыс. рублей за 18-дневную смену.

Еще 2,2 млн рублей республика потратит на организацию отдыха детей из приемных семей. Согласно госконтракту, заключенному с ГБУ РЦ "Лето", отдохнуть в лагерях за счет бюджета смогут 100 детей. Продолжительность смены — стандартная, 18 дней. Также из средств бюджета будут оплачены путевки в военно-патриотические лагеря палаточного типа и летний отдых детей участников СВО.