Сколько детей на самом деле хотят россияне - ответ социологов

90% россиян хотели бы в идеале иметь троих детей.

72% опрошенных признались, что в их семьях будет два ребёнка.

На вопрос социологов, как лучше поступать женщинам, вынужденным совмещать семью, детей и работу, 49% заявили, что после родов матери следует оставить работу, заняться воспитанием до трёхлетнего возраста, а после этого вернуться к трудовой деятельности.

На сайте ВЦИОМа также составлен список причин, по которым граждане вступают в брак. 45% женятся, чтобы быть вместе с любимым человеком; каждый четвёртый — для продолжения своего рода; 17% ответили, что не хотят быть одинокими и желают гарантировать стабильную старость.