Педагог дала совет, как стать «суперучителем» для старшеклассников

Их не нужно «тупо» готовить к ЕГЭ исключительно по пособиям.

Одиннадцатиклассники любят, когда им дают читать тексты не из школьной программы, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель русского языка и литературы, преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Бирюкова.

«В 11-м классе такой простор. Хочешь быть серьёзным учителем, требовательным, — всё, вот у нас тетрадки для контрольных — выстроил такую систему. Хочешь — будь творческим. Они всё это считывают, принимают, готовятся так, как ты предлагаешь им готовиться. Читают, что ты им предлагаешь. Особенно когда ты какие-то тексты даёшь, что не в программе. Если этого нет в программе, то ты суперучитель. Ты предложил что-то другое. То же самое при подготовке, если ты им даёшь тупо решать книжку, ненависть будет страшной и к книжке, и к экзамену».

Ранее педагог сочла помощь репетиторов перед ЕГЭ перекладыванием ответственности. Хорошо подготовиться к экзаменам самостоятельно возможно, если ученик способен выстроить дисциплину.