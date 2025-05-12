Психологи и блогеры проведут лекции для столичных выпускников

В Московском дворце пионеров пройдет лекция проекта "Лекторий московского школьника". 17 мая в 14.00 популярный психолог и телеведущая Вика Дмитриева расскажет старшеклассникам, как сохранять мотивацию и уверенность в себе перед экзаменами. Модератором выступит блогер и певец Влад Кобяков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

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Тема встречи - "Я молодец! Как мотивировать себя сегодня, завтра и всегда". Участники узнают, как поддерживать продуктивность и позитивный настрой даже в сложные периоды. Консультировать гостей на площадке также будут специалисты Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ). Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Встреча с Викой Дмитриевой и Владом Кобяковым пройдет в рамках нового сезона проекта "Лекторий московского школьника".

Напомним, что первая лекция состоялась в минувшее воскресение в Театре на Цветном. Кандидат психологических наук и многодетная мама Лариса Суркова рассказала, как справляться со стрессом и поддерживать друг друга во время подготовки к экзаменам.

"Главное, когда вы уже на месте, сосредоточиться на своей цели и отвлечься от всего лишнего. На экзамен можно взять с собой предмет, который поможет сохранять спокойствие - крестик, браслет, платок. Это будет ваша точка опоры: дотронулись - и вспомнили, зачем вы здесь, какие напутствия вам дали близкие. Экзамен - это не конец, а начало. Новый этап, взрослая жизнь, интересный квест. Не думайте о баллах или чьих-то словах - думайте о том, чего хотите добиться. Помните: есть только вы и бланк. Все остальное - не важно", - рассказала Лариса Суркова, кандидат психологических наук и многодетная мама.

Ее партнером стал блогер и певец Леша Янгер. После выступления школьники и родители могли получить индивидуальные консультации специалистов ГППЦ.

"Когда я сдавал ЕГЭ, честно - боялся. Все вокруг накручивали: "Не сдашь, ничего не получится, зря учился". Думал, вот он главный момент, сегодня все пойдет не так, и я никуда не поступлю. Но потом понял: надо проще относиться. Не сдам - пересдам. Все в жизни идет так, как должно. Как только отпустил страх, спокойно пошел и сдал историю, хотя особо к предмету не готовился. И вот ирония судьбы: историю сдал лучше, чем обществознание, которое зубрил со второго по 11-й класс. Как так вышло? Загадка", - поделился блогер и певец Леша Янгер.

Еще одна встреча пройдет 25 мая в малом амфитеатре парка "Зарядье". Нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета имени М.В.

Ломоносова Вячеслав Дубынин проведет лекцию "О мой мозг... всемогущий! Руководство к применению". Участники узнают, как преодолевать стресс в сложные периоды, улучшить память и правильно усваивать информацию. Модератором встречи станет блогер, певица и фигуристка Саша Айс. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Отмечу, что "Лекторий московского школьника" - ежегодный проект столичного департамента образования и науки. Он направлен на психологическую поддержку старшеклассников во время подготовки к экзаменам. В проекте участвуют известные психологи и ученые, а также популярные у подростков блогеры и артисты.