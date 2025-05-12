Офтальмолог рассказала о влиянии ультрафиолета на зрение ребенка

По мнению завотделением хирургии клиники детских глазных болезней «Ясный взор», врача-офтальмолога Виктории Баласанян, коварность ультрафиолета при воздействии на глаза ребенка заключается в том, что негативный эффект сказывается не сразу, но с годами может привести к возникновению катаракты, дефектам сетчатки и другим патологиям зрения. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Хрусталик глаза ребенка пропускает на 30% больше вредных лучей, чем у взрослого. Это может привести к фотокератиту — ожогу роговицы, преждевременному помутнению хрусталика, дистрофическим изменениям сетчатки и развитию близорукости. Ситуацию усугубляет то, что у детей глаз растет до самого взросления и все это время происходит изменение его структур», — предупреждает Баласанян.

Для минимизации риска появления проблем со зрением врач советует регулярно проводить профилактические осмотры детей в специализированных глазных медучреждениях, поскольку в обыкновенных поликлиниках специалистам зачастую не хватает опыта для своевременного выявления изменений в детских органах зрения.

К тому же специализированные клиники обладают более современным и мощным оборудованием для диагностики дефектов зрения особенно на ранней стадии их возникновения.