Психолог рассказала, как помочь детям в период сдачи ЕГЭ

Психолог Елена Дунаева рассказала, что ребенку в период сдачи ЕГЭ очень важно чувствовать безусловную любовь со стороны родителей.

Дунаева отметила, что каждый человек может тревожиться, а ребенок, заходя в аудиторию, должен понимать, что все переживания нормальны. Кроме того, необходимо разрешить себе волноваться.

"Дальше надо поработать с дыханием: для детей проще будет считать на четыре счета, затаивать дыхание на два счета, выпускать дыхание на четыре счета, опять затаивать. Дыхательные практики всегда помогают", – сказала психолог в беседе с "Радио 1".

Работа с дыханием и с принятием разных исходов ситуации помогут сфокусировать тело и все, что внутри, подчеркнула Дунаева.

Как сообщает эксперт, во время экзамена времени достаточно, поэтому не стоит делать лишних движений или суетиться.

"Не нужно думать, что этот экзамен – последний шанс в жизни. Нет, есть другие выходы и ходы. Все, что происходит, к лучшему – этому нужно верить", – заключила Дунаева.

Ранее родителей школьников предупреждали, что покупка готовых ответов к ЕГЭ является незаконной и влечет за собой аннулирование результатов экзаменов. Зампредседателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что в таком случае подросток становится соучастником преступления. Кроме того, в случае обнаружения нарушения в следующем году ни один выпускник не сможет повторно сдать экзамены, поскольку пересдача возможна только через два года.

Покупка ответов к ЕГЭ также несет риски нарваться на мошенников. Они предлагают свои услуги в специальных телеграм-каналах, однако в некоторых случаях они присылают фейковые решения заданий, зачастую скрывающие в файлах вредоносные программы