Почему важно следить, сколько времени дети проводят в гаджетах

Кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова в беседе с RT призвала родителей обращать внимание на то, сколько времени дети проводят в гаджете.

«Большая проблема состоит в том, что взрослым достаточно удобно, когда ребёнок в гаджете… Он тихий, спокойный, ничего не требует, он подконтрольный... Дома сидит, никуда не пошёл, нигде ничего плохого не делает», — заявила психолог.

По её словам, дети впадают в зависимость от гаджетов гораздо быстрее взрослых. Это связано с тонкостями работы головного мозга.

«Шесть лет назад был введён термин «цифровое слабоумие» — то есть прослеживается монотонность действий, человек находится в пассивном состоянии, в этот момент он недвижим, он полностью погружён в ту реальность, в которой он находится», — отметила собеседница RT.

Специалист считает, что родителям необходимо чаще обращать внимание на своих детей — разговаривать с ними, смотреть за их поведением, следить, сколько времени они проводят в гаджете и как легко готовы от него отказаться.

«Сложность состоит ещё и в том, что начинать приходится всегда с себя… Оторвать глаза от гаджета, перестать заниматься самообманом, рассказывая, что у меня работа и она круглосуточная… Может быть, зависимость, прежде всего, у вас, у взрослых людей», — резюмировал психолог.

Ранее врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT описала последствия, которым подвергается детский организм, зависимый от компьютерных игр, особенно в ночное время.