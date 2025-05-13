Как реклама еды влияет на детский аппетит

Как показало новое исследование, воздействие рекламы нездоровой пищи (по сравнению с непищевой рекламой) приводит к тому, что дети и подростки в течение дня потребляют намного больше калорий. Вот что конкретно удалось выяснить экспертам.

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Результаты нового исследования продемонстрировали, что подростки в возрасте 7–15 лет, которые в течение всего 5 минут смотрели рекламу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и/или соли (HFSS), в сутки потребляли в среднем на 130 ккал больше. Это эквивалентно числу калорий в двух ломтиках хлеба.

Учёные провели рандомизированное перекрёстное исследование, чтобы количественно оценить влияние рекламы продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара на их употребление детьми в дальнейшем, а также понять, чем конкретно это воздействие обусловлено. Приняли участие в этой работе 240 добровольцев в возрасте от 7 до 15 лет из школ по всему Мерсисайду, Великобритания.

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Участникам сначала демонстрировали рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара, а затем рекламу непищевых продуктов.

Анализ показал, что после показа рекламы продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара дети ели больше закусок (+58,4 ккал), больше обедов (+72,5 ккал) и больше пищи в целом (закусок и обедов вместе взятых (+130,90 ккал)), чем после рекламы непищевых продуктов. Было обнаружено также, что на каждую стандартизированную единицу увеличения показателя ИМТ они потребляли в целом дополнительно 17 ккал.

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