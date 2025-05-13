Какие методы помогут выпускникам успешно пройти ЕГЭ

Май характеризуется интенсивным периодом подготовки и сдачи ЕГЭ для учащихся общеобразовательных учреждений. Данный этап вызывает у школьников значительный уровень тревожности и эмоционального напряжения. Квалифицированный психолог Елена Дунаева акцентировала внимание на необходимости обеспечения эмоциональной поддержки и чувства защищенности со стороны родителей в этот критический период.

Психолог отметила, что проявление тревожности является естественной реакцией на стрессовые ситуации, и детям следует осознавать это. В качестве рекомендаций по управлению эмоциональным состоянием она предложила использовать дыхательные техники.

Она добавила в беседе с «Радио 1», что конкретный алгоритм включает в себя последовательное выполнение следующих действий: глубокий вдох на четыре счета, задержка дыхания на два счета, продолжительный выдох на четыре счета и повторная задержка дыхания. Эти упражнения способствуют нормализации психоэмоционального фона и снижению уровня тревожности.

Кроме того, Елена Дунаева подчеркнула важность соблюдения спокойствия и концентрации во время проведения экзамена. Она акцентировала внимание на том, что при адекватном управлении временем и отсутствии панических реакций экзаменационное задание может быть выполнено в полном объеме. Психолог рекомендовала не рассматривать текущий экзамен как единственную возможность для достижения академических целей, а рассматривать его как один из этапов образовательного процесса.

В заключение, специалист сказала, что использование дыхательных техник и принятие различных исходов экзаменационной ситуации способствуют повышению уровня концентрации и снижению психоэмоционального напряжения.