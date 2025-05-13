В России появится реестр ста лучших отечественных фильмов для учащихся

Национальная Служба Новостейиещё 2

В России создадут реестр ста лучших отечественных фильмов, которые будут демонстрироваться в учебных заведениях и войдут в школьную программу. Такое поручение подписал глава страны Владимир Путин. Текст указа доступен на официальном сайте Кремля.

В России появится реестр ста лучших отечественных фильмов для учащихся
© ТАСС

По итогам заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, Минпросвещения и члены Совета должны разработать список из выдающихся картин советского и российского кино. Ответственными за исполнение этого решения были назначены глава ведомства Сергей Кравцов и режиссер Карен Шахназаров.

Уточняется, что задумка направлена на то, чтобы познакомить школьников с классическим кинематографом. Указ должен быть исполнен до 30 августа 2025 года.

Ранее Госдума представила свой список из 220 фильмов для семейного просмотра, напоминает НСН.

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