В России появится реестр ста лучших отечественных фильмов для учащихся

В России создадут реестр ста лучших отечественных фильмов, которые будут демонстрироваться в учебных заведениях и войдут в школьную программу. Такое поручение подписал глава страны Владимир Путин. Текст указа доступен на официальном сайте Кремля.

По итогам заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, Минпросвещения и члены Совета должны разработать список из выдающихся картин советского и российского кино. Ответственными за исполнение этого решения были назначены глава ведомства Сергей Кравцов и режиссер Карен Шахназаров.

Уточняется, что задумка направлена на то, чтобы познакомить школьников с классическим кинематографом. Указ должен быть исполнен до 30 августа 2025 года.

Ранее Госдума представила свой список из 220 фильмов для семейного просмотра, напоминает НСН.