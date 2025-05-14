Перечислены самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

Обществознание, информатика и биология стали самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2025. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по готовности к проведению ГИА в 2025 году.

"Самые популярные учебные предметы по уровню участников: обществознание - свыше 42%, информатика - свыше 21%, биология - свыше 19%, физика - свыше 16%, химия и история - свыше 14%", - сказал он.

Музаев отметил, что наблюдается ежегодный прирост по выбору для сдачи естественно-научных предметов - от 1 до 3%.

"Но мы не должны останавливаться на достигнутом", - подчеркнул он.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на то, что доля выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам к 2030 году должна составлять 35%, плановое значение на 2025 год - 32%.

Основной период ОГЭ в 2025 году пройдет с 21 мая по 16 июня, резервные дни назначены 26-28 июня и 30 июня - 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано свыше 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. - выпускники 2025 года.