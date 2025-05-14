Сколько выпускников выбрали сдавать ЕГЭ по естественно-научным предметам

В нынешнем году число школьников, которые решили сдавать экзамены по этим направлениям, составит 32%. Это плановые значения, сообщил министр просвещения России.

© РИА Новости

Ранее Кравцов заявлял, что основной период единого государственного экзамена в стране пройдёт с 23 мая по 23 июня. 24 апреля стало известно, что Рособрнадзор начнёт апробацию экспериментальной части ЕГЭ по естественно-научным предметам в Москве. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, внедрение нововведений займёт несколько лет и будет проводиться в ряде регионов страны.

В конце прошлого года правительство подготовило план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в российских школах. Начиная с 2025 года не менее 10 000 учителей математики, физики, химии и биологии должны повысить квалификацию.