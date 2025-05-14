Как предотвратить выпадение ребенка из окна

С наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. В период майских выходных врачи призывают особенно следить за маленькими исследователями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно очень влечет детей. Один может наклониться и не удержаться, другой бросить игрушку и попытаться ее схватить. Более взрослые дети хотят сделать опасную фотографию, чтобы удивить сверстников, и теряют равновесие», — предупреждает главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалист отмечает, что подавляющее большинство выпадений детей из окон происходит из-за недостатка контроля взрослыми, забывающими закрывать окна. Кроме того, трагедии случаются из-за отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, а также неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забраться на подоконники.

Особую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию закрытого окна. Опираясь на нее, дети тут же падают вместе с ней. Специалист призвала взрослых быть внимательными, ответственными и не оставлять ребенка без присмотра. От этого напрямую зависит жизнь и безопасность детей.