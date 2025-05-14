Психолог ответил, опасны ли для психики детей аниме-игрушки

Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что фигурки аниме в нижнем белье – это про фантазии, уязвимости и потребность в контролируемом воображении взрослых, а не про детей. Об этом сообщает Life.ru.

© Сетевое издание m24.ru

12 мая депутат Заксобрания Павел Крупник предложил проверить аниме-игрушки, которые изображают детей и подростков в непристойных позах и нижнем белье. По его словам, подобные игрушки неприкрыто эксплуатируют образы детей, которые можно отнести к порнографии.

Самбурский уточнил, что формально речь идет о защите несовершеннолетних, но ситуацию стоит рассматривать внимательнее. Для многих взрослых такие игрушки становятся способом переживать эмоции и фантазии, которые сложно выразить в жизни. В психологии есть термин "проективный объект" – это когда человек проецирует на предмет или образ свои страхи, желания и чувства, отметил специалист.

Он также уверен, что предложение Крупника продиктовано общественным стыдом и нежеланием людей говорить о сексуальности. Инициатива выглядит естественной, поскольку в нашей культуре стыд превосходит над честным разговором о сексуальности.

«Родителям страшно, что ребенок где-то узнает информацию о физиологии и сексуальном контенте, но и у самих силы духа нет проводить половое воспитание», — добавил Самбурский.

Как считает эксперт, опасность таких фигурок зависит от возраста, контекста и психического состояния. Он также обратил внимание на то, что главная опасность не в самой игрушке, а в отсутствии взрослого, который мог бы рассказать ребенку, что он видит.

В том случае, если в семье между родителями и ребенком стоит табу на тему того, что под одеждой, то, увидев такие игрушки, любой несовершеннолетний может растеряться или эмоционально перевозбудиться. Эксперт подчеркивает, что сам визуальный образ игрушки не делает ребенка испорченным.

Самбурский заявил, что вычеркивание из культуры то, что может хоть как-то намекнуть на сексуальность, не защищает детей. Взрослые такими действиями лишь передают им: "это опасно, стыдно и не обсуждается".

Эмоционально нестабильный взрослый может начать использовать такие образы, как якорь для навязчивых фантазий. Но в таких случая дело не в аниме-игрушках, а в самом человеке и его психологическом состоянии, которое требует помощи специалиста, заключил психолог.

Ранее депутаты в Госдуме обеспокоились относительно игрушек, которые могут негативно повлиять на психику детей. Они обратились к Роспотребнадзору с просьбой проверить законность продажи таких кукол, как монстры и герои фильмов ужасов.

В свою очередь, депутат Госдумы Татьяна Буцкая указывала на то, что компьютерные игры должны проходить экспертную оценку. Именно поэтому в РФ разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек.