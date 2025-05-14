Психолог объяснил, как привить ребенку ценность высшего образования

Детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с RT объяснила, насколько важно родителям демонстрировать своим примером ценность образования детям.

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«Если у родителей есть такой опыт... получили высшее образование и после этого много добились и успешно работают по профессии, то у детей обычно формируется ценность сама собой», — заявила психолог.

По словам специалиста, если в семье один из родителей с высшим образованием, а другой — нет и при этом у второго складывается более успешная карьера, детям может показаться, что в образовании нет особой ценности.

«Здесь очень важно давать возможность детям самим рассуждать, задавать им вопросы, чтобы это не было нотацией», — подчеркнула психолог.

Наумова считает, что если дать ребёнку много разной информации плюс возможность выбора при наличии интеллектуальных возможностей, то ребёнок захочет последовать примеру родителей.

Ранее специалист Федерального центра «Профилактика» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Эллина Елекоева заявила, что семья и школа могут значительно повлиять на достижения подростков.