Эксперт оценил запрет на продажу сильногазированных напитков детям

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала на законодательном уровне запретить продажу газировки несовершеннолетним. Обращение омбудсмена направлено на имя глав комитета Госдумы по охране здоровья и комитета по защите семьи Сергея Леонова и Нины Останиной.

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Волынец подчеркнула, что сильногазированные напитки, содержащие высокое количество искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов, могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, приводить к ожирению, повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и так далее.

«Считаю, что введение запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет является оправданным шагом в целях защиты здоровья и благополучия детей», — цитирует обращение уполномоченного «Абзац».

По нормам СанПиНа газированные напитки входят в перечень продуктов, которые не должны содержаться в организациях общественного питания образовательных учреждений, напомнила Волынец.

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