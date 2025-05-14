Когда в России будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

30 мая в расписании ЕГЭ - русский язык. Эксперты рассказали, как подготовиться к этому экзамену за одну-две недели, а также о самых легких и самых трудных заданиях на ЕГЭ по русскому языку.

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Русский язык - один из обязательных предметов ЕГЭ, как и математика - базовая или профильная. Получить на русском максимальный балл - 100 - сложно. Средний балл, увы, с каждым годом хоть чуть-чуть, но снижается. В школах многих регионов прошли тренировочные работы в виде ЕГЭ, и вот что они показали. В Москве высокобалльников на ЕГЭ по русскому языку меньше 1 процента. Условно завалили экзамен и не набрали нужного балла для получения аттестата чуть больше 1 процента выпускников.

Больше всего ошибок выпускники допускают в орфографии и пунктуации. Очень плохо они справились с заданиями 3 (культура речи), 9 (гласные и согласные в корне), 11 (суффиксы), 14 (слитное и раздельное написание слов), 15 (Н и НН),16 (знаки препинания в предложении). Всего в ЕГЭ около десятка заданий вызвали серьезные трудности.

Один из разработчиков заданий ЕГЭ по русскому языку, учитель русского языка московской школы 179 Марина Лащенова в видеоразборе работ поясняет:

"Задание 3 требует не только понимания самого текста, но и умения прочитать утверждения к нему. Они даны в определенном порядке, и утверждения могут быть верными, ложными и частично верными - ложная информация может быть дана в скобках или в выводе. Чтобы справиться с заданием, надо анализировать каждое слово".

Марина Лащенова также обратила внимание на вопросы, которые изменились в этом году на ЕГЭ:

"Это задания 13 и 14, слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. В отличие от прошлого года ответ может быть множественным. Прежде чем выбрать варианты, надо будет написать все слова. В задании 14 может быть три вида написаний - слитное, раздельное, дефисное. Традиционно вызывает сложность задание 4. К демоверсии вариантов на сайте ФИПИ есть словники, так что можно сориентироваться, какие слова будут использованы для заданий 4 и 5".

Как подготовиться за оставшиеся дни?

Пять слов, которые помогут сделать задание 9 на ЕГЭ по русскому языку:

шЕренга;

кОрифей;

мОраторий;

кАтакомба;

иждИвенец.

Три слова, которые надо запомнить, чтобы справиться с заданием 10:

адЪютант;

конЪюнктура;

изЪян.

Пять слов, которые помогут справиться с заданиями 11 и 12

старушЕчий (платок);

завещАнное;

неприемлЕмый;

слышИмый (едва);

колЮщийся (кустарник).

А вот три задания, которые в 2025 году гарантированно добавят большинству учеников нужные для аттестата баллы (из демоверсии ФИПИ):

задание 2 (лексический анализ слова);

задание 6 ( лексические нормы);

задание 25 (лексический анализ слова).

Эти задания выполнили больше 70 процентов выпускников. Так что смело беритесь за них. И напоследок хорошая новость. Пробные работы показали: сочинение на ЕГЭ выпускники стали писать лучше.