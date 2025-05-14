Что такое буллинг простыми словами

Разбираемся с психологом, как вовремя распознать беду.

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Буллинг как явление существует столько же, сколько и человеческое общество. Первые упоминания о нём можно найти уже в литературе XIX века, например, в работах Чарльза Диккенса и Томаса Хьюза. Но только в 1969 году норвежский психолог Дэн Ольвеус начал изучать школьную травлю.

Именно в это время стал использоваться термин буллинг — систематическое агрессивное поведение, направленное на причинение физического, психологического или эмоционального вреда другому человеку. В отличие от разовых конфликтов, он характеризуется повторяющейся моделью насилия и дисбалансом сил между агрессором и жертвой.

«Многие взрослые либо не замечают буллинга, либо не вмешиваются в процесс, считая это естественным этапом. Это неправильно. Буллинг можно остановить только с участием взрослых — учителей или родителей. Жертва, находясь в более слабой позиции, не может эффективно защититься самостоятельно», — Полина Успехова, педагог-психолог, эксперт «Психодемии».

По данным масштабного репрезентативного опроса (18 433 ученика из 201 школы), проведённого в школах Калужской области, 15,3% школьников шестых-девятых классов в течение учебного года становятся жертвами буллинга, что совпадает с данными межстранового исследования под эгидой ВОЗ Health Behavior in School-Aged Children Study на общенациональной репрезентативной российской выборке.

Каким бывает буллинг

Попробуем разобраться в формах травли, её влиянии и в возможных способах реагирования. Физический буллинг включает прямое насилие в отношении жертвы:

удары, толчки, подножки;

повреждение или кража личных вещей;

блокирование выхода, запирание в помещении;

намеренное причинение боли или дискомфорта.

Этот тип травли заметить проще всего. Часто он сопровождается вербальным буллингом — словесными унижениями, такими как:

насмешки, обидные прозвища, например, за внешний вид;

угрозы, запугивание;

публичное высмеивание;

расовые, гендерные, религиозные или другие дискриминационные оскорбления.

Такой вид буллинга может быть незаметным для окружающих, но он оказывает сильное негативное влияние на психику жертвы травли.

Социальный буллинг направлен на изолирование жертвы и подрыв её репутации. Основные проявления:

распространение слухов, клеветы;

социальная изоляция, игнорирование;

манипулирование дружескими отношениями;

намеренное унижение перед другими.

Этот вид буллинга особенно опасен, так как ведёт к социальной изоляции и снижению самооценки.

Кибербуллинг – это травля с использованием цифровых технологий, таких как:

оскорбления и угрозы в соцсетях, мессенджерах;

публикация компрометирующих фото или видео;

распространение ложной информации;

киберпреследование (постоянные оскорбительные сообщения).

Буллинг в интернете может происходить анонимно и быстро распространяться в социальных сетях, что делает его особенно разрушительным для жертвы. По данным исследования «ВКонтакте» и консалтинговой фирмы UXSSR, 33% опрошенных подвергались травле в Сети, 57% в целом сталкивались с кибербуллингом, 81% из них были наблюдателями, 37% считают, что любой человек может стать жертвой травли в интернете, 58% уверены, что она столь же или более опасна, чем агрессия офлайн.

Причины буллинга

Буллинг не возникает на пустом месте — его появление обусловлено множеством факторов, влияющих на агрессора.

Факторы окружающей среды

Семья

Недостаток родительского внимания, эмоционального тепла.

Жестокое обращение, напряжённая обстановка в доме.

Прямое или косвенное поощрение агрессивного поведения.

Школа

Отсутствие чёткой реакции на случаи агрессии.

Несовершенная система дисциплинарных мер, когда наказание агрессора только укрепляет убеждение, что «прав тот, кто сильнее».

Неграмотная работа с конфликтами. Например, игнорирование инцидентов или публичное осуждение агрессора перед всем классом, что лишь усиливает напряжение.

Социальное окружение

Авторитетные фигуры с агрессивным стилем общения (включая педагогов).

Давление со стороны сверстников.

Низкий уровень культуры взаимодействия и эмпатии в коллективе.

Онлайн-среда

Распространение хейта и токсичности в интернете.

Анонимность и ощущение безнаказанности в соцсетях и мессенджерах.

Социальные и культурные особенности

Нормализация насилия: в некоторых культурах агрессия считается допустимым способом решения конфликтов, что способствует её распространению.

Стереотипы и дискриминация: буллинг может быть направлен против людей из-за их пола, национальности, внешнего вида, сексуальной ориентации или других отличий.

Влияние медиа: культ жёсткой конкуренции, агрессивные герои и романтизация силы в кино, играх и интернете — всё это формирует искажённые модели поведения.

Социальное неравенство: часто объектами травли становятся те, кто не вписывается в «общепринятые нормы» или отличается по социальному статусу.

Психологические особенности агрессора и жертвы

Важно понимать, что никто не рождается агрессором или жертвой. Эти роли формируются под влиянием социальной среды и могут меняться. Чтобы предупредить травлю, необходимо вовремя замечать её первые признаки. Агрессору могут быть присущи:

высокая импульсивность и низкий самоконтроль;

стремление к доминированию, потребность во власти;

недостаток эмпатии, отсутствие чувства вины;

желание повысить статус за счёт унижения других.

Жертве присущи:

низкая самооценка, тревожность, застенчивость;

социальная изоляция, сложности в коммуникации;

чрезмерная доверчивость или неспособность постоять за себя.

Последствия буллинга

Буллинг оказывает разрушительное влияние не только на жертв, но и на агрессоров, также на свидетелей и всё общество в целом. Для пострадавших травля может иметь долгосрочные психологические и социальные последствия, такие как:

тревожность, депрессия, хронический стресс;

снижение самооценки, ощущение беспомощности;

сложности в установлении дружеских и доверительных отношений;

потеря мотивации к обучению, прогулы, ухудшение успеваемости;

психосоматические расстройства, проблемы со сном, головные боли;

риск суицидальных мыслей и самоповреждений.

Помочь жертве буллинга также могут одноклассники, если выстроена система поддержки. Это достигается благодаря включённости классного руководителя и разговорам о взаимном уважении и этике человеческого общения.

Иногда может казаться, что агрессоры получают социальные выгоды, однако их участие в буллинге также имеет негативные последствия, такие как:

жестокость, манипуляции, подавление других;

склонность к агрессивному поведению во взрослой жизни;

трудности в построении здоровых отношений;

неспособность понимать и учитывать чувства других людей.

Буллинг разрушает социальные связи и снижает качество жизни в разных сферах. Рассмотрим, как это происходит.

Школа: ухудшение атмосферы, снижение безопасности, высокий уровень стресса среди учеников и учителей.

Семья: напряжённые отношения, эмоциональное выгорание родителей, чувство вины.

Общество: рост агрессии, насилия, увеличение числа людей с психологическими травмами.

Буллинг — не частная проблема, а явление, влияющее на все уровни социума. Предотвращение и противодействие буллингу должны стать приоритетной задачей для родителей, педагогов и общества в целом.

Как распознать буллинг

Распознавание травли требует внимательности как со стороны родителей и учителей, так и других взрослых, которые контактируют с детьми. Признаки буллинга могут быть явными или скрытыми и проявляться в разных аспектах жизни.

Дети и подростки, переживающие издевательства, могут демонстрировать несколько поведенческих и эмоциональных изменений, такие как:

резкие перепады настроения, раздражительность, повышенная тревожность;

отказ от общения с друзьями, одиночество;

жалобы на головные боли, боли в животе, бессонницу, усталость;

пропуски занятий, плохая успеваемость, отсутствие желания идти в школу;

стыд, чувство вины, неуверенность в себе;

нервозность, страх при встрече с агрессором или во время определённых событий.

Агрессоры, как правило, показывают признаки, которые могут помочь распознать их участие в буллинге:

стремление контролировать и унижать более слабых или менее уверенных в себе людей;

использование манипулятивных фраз или действий, чтобы оскорбить или унизить жертву;

минимизация переживаний других людей, игнорирование эмоций жертв;

игнорирование личных границ других людей, вторжение в личное пространство;

часто агрессоры объединяются в группы, чтобы совместно унижать жертву, что усиливает давление на пострадавшего.

Изменения в поведении жертв травли могут быть связаны с долгосрочными эмоциональными и психологическими последствиями, такими как:

потеря способности открыто выражать свои мысли и чувства, замкнутость;

отказ от общения с коллегами, друзьями, избегание групповых мероприятий;

постоянное ожидание новых агрессий, страх перед будущими нападками;

чувство недостойности, неуверенность в своих силах и способностях;

учащённые жалобы на болезни, головные боли, боли в животе, связанные с нервным напряжением;

в крайних случаях, когда буллинг оказывает разрушительное влияние на психическое состояние жертвы, могут возникать мысли о самоубийстве или самоповреждениях.

Как противостоять буллингу

Рассмотрим самые простые шаги, которые может предпринять взрослый.

Проводить регулярные беседы с детьми об их эмоциональном состоянии, обращать внимание на изменения в их поведении.

Слушать, что говорит ребёнок о школьной жизни, друзьях и отношениях с окружающими.

Следить за поведением в классе, на внеурочных занятиях, а также за отношениями между детьми.

Обращать внимание на соматические жалобы (боли, бессонницу) и попытки избежать посещения школы.

Вовремя реагировать и создавать безопасную атмосферу для ребёнка, в которой он может открыто рассказать о своих переживаниях.

Родители играют важнейшую роль в предупреждении и преодолении буллинга, обеспечивая поддержку как своему ребёнку, так и создавая условия для открытого общения с ним.

Мама и папа обеспечивают атмосферу доверия, где их чадо станет чувствовать себя уверенно и будет готово рассказать о своих переживаниях. Это базовая функция родителя, основной инструмент воспитания в целом. Открытое общение – это залог успешного решения не только вопросов травли, но и рискованного поведения и других сложностей, возникающих у ребёнка. Благодаря доверию ваши дети не будут бояться обратиться за помощью в трудный момент.

Важно учить чадо уверенно выражать свои мысли и чувства, а также разрешать конфликты мирным путём, не прибегая к насилию или агрессии. Нужно быть готовым поддержать своего ребёнка в случае буллинга, обеспечив ему эмоциональную помощь и защищая его интересы.

Хотя физическое или вербальное сопротивление агрессору не всегда является оптимальным решением, необходимо учить детей тому, как установить личные границы и защищать себя в безопасной форме, если они становятся объектом нападок.

Родители должны быть готовы обращаться в школу, если возникают признаки буллинга. Они могут работать с педагогами и администрацией учебного заведения для поиска решений. Ещё один вариант — обращение в вышестоящие инстанции, в случае если школа не готова принимать меры.

Роль учителей и образовательных учреждений

Работая школьным психологом, а потом несколько лет наблюдая за уроками педагогов в различных классах, присутствуя на внеурочной деятельности, я сталкивалась с типичными причинами отсутствия реакции на случаи травли. Опытные педагоги предпочитали агрессию, направленную на самого агрессора — часто при всём коллективе (что только отягощает ситуацию).

Я также становилась свидетелем типичного обвинения жертвы администрацией (в нескольких случаях дети меняли школу, однако класс начинал травить следующего) — причём аргументы для обвинения были различные — от «пусть раньше уезжает из школы» до «этот ребёнок действительно какой-то не такой». Иногда педагоги просто боялись и не понимали, как поступить.

Учебное заведение должно создавать атмосферу взаимного уважения и безопасности, где буллинг является неприемлемым. Включение программ по обучению уважению и толерантности может значительно уменьшить количество инцидентов. Учителя видят отношения между детьми, замечают тревожные признаки буллинга и могут вовремя предотвратить дальнейшие последствия. Они должны обучать детей конструктивным методам разрешения конфликтов и прививать им навыки общения, которые позволяют избегать насилия и агрессии. Также важно, чтобы педагоги активно взаимодействовали с родителями, сообщали о возможных признаках буллинга и совместно искали решения для устранения проблемы.

Законодательные меры против буллинга

Проект федерального закона «О профилактике буллинга» сейчас находится в разработке. Он был предложен в 2020 году и предусматривает конкретные меры для защиты жертв травли, а также для борьбы с буллингом в школах и других учебных учреждениях. Рассмотрим внедряемые им меры.

Обязанность школ разрабатывать и внедрять программы профилактики насилия.

Установление ответственности для агрессоров.

Обязательная подготовка педагогов к работе с конфликтными ситуациями.

Хотя в России ещё нет федерального закона, полностью регулирующего проблему буллинга, ряд этих нормативных актов предоставляет основу для работы с этой проблемой, а также для создания механизмов профилактики и реакции на насилие в школах.

Травля оказывает серьёзное влияние на психическое здоровье подростков. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), среди подростков, подвергшихся буллингу, 29,8% испытывали симптомы тревожности, а 28,5% — симптомы депрессии. Статистика свидетельствует о широком распространении издевательств среди детей и подростков, что указывает на необходимость разработки и внедрения эффективных мер по его предотвращению и борьбе с ним.

Важно повышать осведомлённость, обучать навыкам эмпатии и разрешения конфликтов, а также обеспечивать поддержку жертвам буллинга. Своевременное вмешательство и осознание проблемы могут значительно снизить масштабы травли и минимизировать его последствия для жертв.

Полезные источники для родителей и педагогов

Травли.нет — актуальная информация о ситуации буллинга в России, готовые занятия, курсы и алгоритмы действий для педагогов и родителей.

https://kiberbulling.net/ — портал, помогающий понять, явлеятся ли человек жертвой кибербуллинга и предлагающий информацию о том, что делать.

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