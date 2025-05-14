Что нужно знать о датах проведения ОГЭ в 2025 году

В середине мая 2025 года у девятиклассников начнется самый массовый этап Основного государственного экзамена (ОГЭ). Школьникам предстоит сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два — по выбору. О том, сколько баллов нужно для получения аттестата в этом году, как узнать свою оценку и в случае необходимости оспорить результат, а также точное расписание основного и дополнительного периода ОГЭ — в материале «Газеты.Ru».

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График сдачи ОГЭ в 2025 году: основной период и резервные дни

Согласно расписанию, утвержденному приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, основной этап ОГЭ в этом году продлится с 21 мая по 16 июня. Первые две даты отведены иностранным языкам.

21 и 22 мая (среда и четверг) — письменная и устная части по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам;

26 мая (понедельник) — биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая (четверг) — география, история, физика, химия;

3 июня (вторник) — математика (обязательный экзамен);

6 июня (пятница) — география, информатика, обществознание;

9 июня (понедельник) — русский язык (обязательный экзамен);

16 июня (понедельник) — биология, литература, информатика, физика.

Резервные дни основного этапа

Школьники, не явившиеся на основной этап по уважительной причине, могут сдать экзамены в следующие резервные дни:

26 июня (четверг) — русский язык;

27-28 июня (пятница и суббота) — все предметы по выбору;

30 июня (понедельник) — математика;

1-2 июля (вторник и среда) — все учебные предметы.

Дополнительный период сдачи ОГЭ и резервные дни

Для пересдач и тех, кто не прошел основной этап или не удовлетворен результатами, отведены следующие даты:

2 сентября (вторник) — математика;

5 сентября (пятница) — русский язык;

9 сентября (вторник) — биология, география, история, физика;

12 сентября (пятница) — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные дни дополнительного периода

Дополнительные резервные дни для всех экзаменов:

17 сентября (среда) — русский язык;

18 сентября (четверг) — математика;

19 сентября (пятница) — все предметы по выбору;

22 сентября (понедельник) — все учебные предметы по выбору;

23 сентября (вторник) — все учебные предметы.

Сколько предметов нужно сдавать на ОГЭ в 2025 году

В 2025 году в большинстве регионов девятиклассники сдают четыре экзамена:

Два обязательных — русский язык и математика.

Два предмета по выбору из списка: информатика, биология, география, история, химия, физика, обществознание, литература, иностранный язык.

В пилотных регионах (например, Санкт-Петербурге, Москве, Липецкой области) для выпускников, не планирующих идти в 10-й класс, может быть достаточно только двух экзаменов — русского и математики.

Как узнать результаты ОГЭ в 2025 году

После сдачи экзаменов проверка бланков занимает до 10 календарных дней; некоторые предметы (например иностранные языки) могут быть готовы уже через неделю.

Самый простой способ узнать баллы — войти в личный кабинет на официальном портале ОГЭ/ГИА (например региональные порталы государственной итоговой аттестации), указав ФИО, код регистрации и регион. В Москве можно проверить результат также через mos.ru и личный кабинет Госуслуг.

Минимальные баллы ОГЭ в 2025 году для получения аттестата

Русский язык — 15 баллов.

Математика — 8 баллов (из них не менее 2 баллов за задания по геометрии).

Обществознание — 14 баллов.

Физика — 11 баллов.

Литература — 16 баллов.

Химия — 10 баллов.

Информатика — 5 баллов.

География — 12 баллов.

Биология — 13 баллов.

История — 11 баллов.

Иностранные языки — 29 баллов.

Такое количество баллов гарантирует получение аттестата об основном общем образовании. При этом рекомендуемые минимальные баллы для отбора в профильные классы или в колледжи могут быть существенно выше.